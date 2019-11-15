加勒比海「石化罕病」波及1000公里珊瑚礁群　最快5年生態系統崩塌

▲加勒比海出現罕見怪病「石化珊瑚組織損失症」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

墨西哥加勒比海地區的珊瑚礁在過去一年多的時間，得了一種稱為「石化珊瑚組織損失症」（SCTLD）的罕見疾病，已經損失將近30%的珊瑚。「SCTLD症」會導致珊瑚快速鈣化並死亡，墨西哥、貝里斯、瓜地馬拉和宏都拉斯共享超過1000公里的弧狀珊瑚礁群可能會一舉被消滅。

SCTLD症在2014年出現在佛羅里達海岸附近，2018年7月在墨西哥加勒比海首次發現，重創加勒比海地區的旅遊業。墨西哥莫雷洛斯港礁國家公園（the Coral Reef National Park in Puerto Morelos）負責人加西亞（Carmen Garcia）表示，「如果失去珊瑚礁，我們會失去主要的經濟活動。」加勒比海珊瑚礁對旅遊業的重要性，僅次於澳洲的大堡礁。

▲珊瑚原本應有紫色、黃色等鮮豔的外表，卻因感染怪病而白化。（示意圖／達志影像）

環保組織「健康人民的健康珊瑚礁」（Healthy Reefs for Healthy People）表示，目前珊瑚礁的損失已經超過過去40年累積的破壞。組織協調員索托（Melina Soto）也說，SCTLD症只需要短短幾週，就可以殺死需要數十年才會完全成長的珊瑚，「如果繼續保持這個速度，生態系統可能會在5到10年內崩塌。」

海洋生物學研究中心（marine biology research center）帕迪拉（Claudia Padilla）表示，環境破壞會導致珊瑚白化，但若如果及時保護還有復原的機會，但SCTLD症是致命的，「珊瑚會完全脫落，只留下白色的骨架。」

加勒比海地區40種珊瑚中，有25種都受到影響，其中3種已經瀕臨絕種。SCTLD症可能是汙水或是海藻分解導致水質變差影響，也有可能因為遊客擦防曬入水，一些化學物質也跟著流進生態環境中所致。

目前加勒比海地區已經關閉帕蘭卡、埃爾切羅海灘（El Cielo）、哥倫比亞沿岸等每年接待數千遊客的珊瑚礁地段。沿岸各國政府未來也要繼續找出不消滅珊瑚礁，又能維持旅遊經濟的平衡點。