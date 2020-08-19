蘭嶼海底照曝光！潛水客親見整片「白化珊瑚」　急籲：停止玩水抹防曬

▲切記不要塗抹防曬油入海。（圖／翻攝自Facebook／海巡署長室 Coast Guard）

記者曾筠淇／綜合報導

夏日烈陽高照，去海邊玩水消暑是再好不過的選擇，不過許多人因為怕曬黑、曬傷，多會先塗抹大量防曬乳。一名潛水客日前去蘭嶼時，親眼看見下了珊瑚大面積白化的慘況，事實上，除了蘭嶼，綠島、墾丁各地也都正面臨生態浩劫的危機，因此他也不禁嚴正呼籲，「拜託夏天玩水的人不要再抹防曬了。」

潛水客歐大先前在臉書上發文表示，炎炎夏日，不少人都會瘋狂塗抹防曬用品，不過當大量遊客紛紛下海玩水時，這些化學成分也為海洋帶來了嚴重傷害。歐大PO出了近礁的珊瑚照片，令人震驚的是，原先漂亮的珊瑚竟全變了樣，變成一片慘白。

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短短不到幾天的時間。 這樣大量白化現象是我從沒看過的 夏天來臨近期台灣滿滿的玩海人潮 下海大量塗抹防曬 可怕的是緊接帶來台灣近礁的大面積珊瑚白化 拜託夏天玩水的人不要再抹防曬了 各種因素 對於海洋傷害無敵大啊 爆發性的旅遊。爆發性的珊瑚白化 接下來珊瑚大量死亡的悲劇。應該隨之而來了 唉。悲劇 由歐大發佈於 2020年8月14日 星期五

歐大形容，爆發性的旅遊也帶來爆發性的珊瑚白化，日後恐怕只會越來越嚴重。近期蘭嶼、綠島和墾丁等地都正面臨生態浩劫，歐文嚴正呼籲，如果要下水，就不要塗抹防曬用品，「各種因素對於海洋傷害無敵大啊！」

1/3的珊瑚都白化了 8/15蘭嶼現況 近期蘭嶼 綠島 懇丁⋯⋯⋯都ㄧ樣面臨生態耗劫 想分享不用問我。 歡迎自行分享。 拜託讓身邊玩水人。停止玩水抹防曬 拜託到海裡玩水。不要再抹了 玩水風氣盛行... 由歐大發佈於 2020年8月16日 星期日

此外，臉書粉專「海巡署長室 Coast Guard」也曾發文表示，真的不是所有物種都怕曬黑，當人類抹上厚厚一層的防曬乳下水時，海底就拉起了珊瑚白化的警報。研究指出，每年大約有4000至6000噸的防曬乳從出遊民眾的身上流進海水中，防曬用品雖然能保護人類，但卻是珊瑚的致命毒藥。

因此「海巡署長室 Coast Guard」也呼籲，為了保護珍貴的珊瑚，民眾可以改使用對海洋友善的防曬用品、袖套、防曬傘、潛水衣等，降低對海洋生態的破壞，「我們選擇防曬的方式，一定程度決定珊瑚有沒有活過來的機會。」