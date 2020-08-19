　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蘭嶼海底照曝光！潛水客親見整片「白化珊瑚」　急籲：停止玩水抹防曬

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲切記不要塗抹防曬油入海。（圖／翻攝自Facebook／海巡署長室 Coast Guard）

▲切記不要塗抹防曬油入海。（圖／翻攝自Facebook／海巡署長室 Coast Guard）

記者曾筠淇／綜合報導

夏日烈陽高照，去海邊玩水消暑是再好不過的選擇，不過許多人因為怕曬黑、曬傷，多會先塗抹大量防曬乳。一名潛水客日前去蘭嶼時，親眼看見下了珊瑚大面積白化的慘況，事實上，除了蘭嶼，綠島、墾丁各地也都正面臨生態浩劫的危機，因此他也不禁嚴正呼籲，「拜託夏天玩水的人不要再抹防曬了。」

潛水客歐大先前在臉書上發文表示，炎炎夏日，不少人都會瘋狂塗抹防曬用品，不過當大量遊客紛紛下海玩水時，這些化學成分也為海洋帶來了嚴重傷害。歐大PO出了近礁的珊瑚照片，令人震驚的是，原先漂亮的珊瑚竟全變了樣，變成一片慘白。

請繼續往下閱讀...

短短不到幾天的時間。 這樣大量白化現象是我從沒看過的 夏天來臨近期台灣滿滿的玩海人潮 下海大量塗抹防曬 可怕的是緊接帶來台灣近礁的大面積珊瑚白化 拜託夏天玩水的人不要再抹防曬了 各種因素 對於海洋傷害無敵大啊 爆發性的旅遊。爆發性的珊瑚白化 接下來珊瑚大量死亡的悲劇。應該隨之而來了 唉。悲劇

歐大發佈於 2020年8月14日 星期五

歐大形容，爆發性的旅遊也帶來爆發性的珊瑚白化，日後恐怕只會越來越嚴重。近期蘭嶼、綠島和墾丁等地都正面臨生態浩劫，歐文嚴正呼籲，如果要下水，就不要塗抹防曬用品，「各種因素對於海洋傷害無敵大啊！」

1/3的珊瑚都白化了 8/15蘭嶼現況 近期蘭嶼 綠島 懇丁⋯⋯⋯都ㄧ樣面臨生態耗劫 想分享不用問我。 歡迎自行分享。 拜託讓身邊玩水人。停止玩水抹防曬 拜託到海裡玩水。不要再抹了 玩水風氣盛行...

歐大發佈於 2020年8月16日 星期日

此外，臉書粉專「海巡署長室 Coast Guard」也曾發文表示，真的不是所有物種都怕曬黑，當人類抹上厚厚一層的防曬乳下水時，海底就拉起了珊瑚白化的警報。研究指出，每年大約有4000至6000噸的防曬乳從出遊民眾的身上流進海水中，防曬用品雖然能保護人類，但卻是珊瑚的致命毒藥。

因此「海巡署長室 Coast Guard」也呼籲，為了保護珍貴的珊瑚，民眾可以改使用對海洋友善的防曬用品、袖套、防曬傘、潛水衣等，降低對海洋生態的破壞，「我們選擇防曬的方式，一定程度決定珊瑚有沒有活過來的機會。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
小強爬上腿！女騎士「撞倒一排警車」：腳踝歪掉　警衝出來看傻
快訊／嘉義2歲幼童遭捲入槽車！卡車底全身傷命危
快訊／中山大學撤銷碩士學位　李眉蓁回應了
小嫻認愛金剛　何守正PO文吐心聲
彰化「精準篩檢」恐自造防疫破口！醫曝6大弔詭程序
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老闆娘拒奧客帶整本菜單回家填　對方竟回「寫錯才能改」

眼鏡族必戴！「半碗拉麵」口罩越霧越好吃　網推：美國人需要漢堡款

兒子嚷嚷「屁股痛」！媽焦急翻開2片一看秒傻眼　網笑炸：巴掌下去就痛了

周末可能有「熱帶低壓或颱風」路過台灣北上　連一周變天降雨熱區出爐

蘭嶼海底照曝光！潛水客親見整片「白化珊瑚」　急籲：停止玩水抹防曬

獨／土庫開業45年傳統五金行熄燈　老闆陳學茂將率「千歲樂團」公益演奏

2次延期確定演出！《孽子》2020舞台劇9月巡迴　重演增加龍子阿鳳「空中共舞」

鬼門開第一天！高醫病房廁所「狂吐黑水」　民眾嚇喊：鬼水怪談？

交友妹視訊撒嬌「姐妹做美甲保養」　他曝一招詐騙手法：把豬養肥的套路

高中以下境外生全開放　教育部：14天檢疫期滿加做PCR檢驗

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

田馥甄沙漠拍攝差點被風吹走　不小心自爆「胸部這麼...」

周末可能有「熱帶低壓或颱風」路過台灣北上　連一周變天降雨熱區出爐

蘭嶼海底照曝光！潛水客親見整片「白化珊瑚」　急籲：停止玩水抹防曬

獨／土庫開業45年傳統五金行熄燈　老闆陳學茂將率「千歲樂團」公益演奏

2次延期確定演出！《孽子》2020舞台劇9月巡迴　重演增加龍子阿鳳「空中共舞」

鬼門開第一天！高醫病房廁所「狂吐黑水」　民眾嚇喊：鬼水怪談？

交友妹視訊撒嬌「姐妹做美甲保養」　他曝一招詐騙手法：把豬養肥的套路

高中以下境外生全開放　教育部：14天檢疫期滿加做PCR檢驗

貝克漢健身中心「電話拒接不退款」遭控擺爛！　263會員硬起來要告了

想搬出去住！爸媽拋一句「不要回來」狠丟行李　一張信用卡寄錯…破冰了

黑潮航行900海浬測塑膠微粒　東北海域數量居冠「寶特瓶、包裝盒」占比高

「選戰失利是全黨責任」民眾黨發言人：蔡壁如已盡心盡力

中職／郭阜林回一軍就先發　樂天朱育賢久違扛4棒

日職／王柏融賽前再帶隊喊聲　首打席打出雙殺

周末可能有「熱帶低壓或颱風」路過台灣北上　連一周變天降雨熱區出爐

奴才教訓娃娃！咬人屁柴皮皮挫「整隻嚇歪」　網笑：真的怕爆

台灣安進蟬聯亞洲最佳企業雇主獎　再獲「WeCare最佳員工關懷獎」肯定

旗下火鍋店遭踢爆「湯裡有蠕動的蛆」！　男星曬「惡意中傷鐵證」反擊喊告

「棄承者」越來越多！全國未繼承土地面積　加總等於一個金門縣

蘭嶼海底照曝光！潛水客親見整片「白化珊瑚」　急籲：停止玩水抹防曬

名球評質疑柯瑞「遠射」比不上里拉德　咖哩回擊：這樣講太扯

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

彰化遭政風調查　台大教授：台灣怎麼了

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

女副駕曬照肉搜中指男　指控遭逆轉嚇刪文

水上樂園再爆猥褻！她獨玩大海嘯「下體遭狂摳」

「彰化醫師群」怒發聲明：衛生局犯了滔天大罪？

午後大雨特報來了！10縣市防雨彈

為何有側柱？騎士曝「3解答」超貼心

又是同震央！台南六甲11:13規模4.7地震

彰化衛生局遭政風調查！陳時中親揭2原因

即／台南又震「規模3.8」

合歡山驚見4座金字塔建體　真正用途揭祕

台灣輸出病例再+1　入境寮國30歲男遭確診

正妹家教激戰人夫！大老婆蒐證遭反擊

更多熱門

相關新聞

提早2周訂旅館！14人到墾丁無房可住

提早2周訂旅館！14人到墾丁無房可住

隨著疫情趨緩，報復性旅遊人潮激增，離島、墾丁等處時常被遊客塞爆。不過，台南有14人到墾丁玩，出發前2周訂了旅館，還有與老闆聯絡，希望能先付訂金，沒想到到了現場，才發現無房可住，離譜經歷讓人氣詐。

玩水驚見男屍被撈起　他傻眼：泡了3小時

玩水驚見男屍被撈起　他傻眼：泡了3小時

蘭嶼垃圾變多！小嫻3訪後第一反應被讚爆

蘭嶼垃圾變多！小嫻3訪後第一反應被讚爆

比基尼妹練潛水遭侵犯！色教練：我失控了

比基尼妹練潛水遭侵犯！色教練：我失控了

奴才專程帶汪玩水　牠自願顧包包

奴才專程帶汪玩水　牠自願顧包包

關鍵字：

海邊玩水蘭嶼綠島墾丁珊瑚珊瑚白化防曬用品防曬油防曬乳海巡署長室歐文潛水

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

今年的鬼特別兇！　「超雷8大禁忌」母湯犯

失聯工讀生不幸過世　統一獅派人協助

郭書瑤深夜「緊身低胸」肉貼眼鏡男新歡！恩愛牽手被帶回家

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

央視：一旦武統「首戰即終戰」

彰化遭政風調查　台大教授：台灣怎麼了

板橋299元吃到飽爽嗑燉飯、義大利麵

館長再南下出庭　傳兩證人說法是聽說

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

女副駕曬照肉搜中指男　指控遭逆轉嚇刪文

水上樂園再爆猥褻！她獨玩大海嘯「下體遭狂摳」

「彰化醫師群」怒發聲明：衛生局犯了滔天大罪？

更多

最夯影音

更多
《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話
《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面