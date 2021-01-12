25歲富少醉駕「海神」撞騎士重傷！酒測0.7　驚悚衝擊畫面曝

記者黃子倩／高雄報導

高雄今天發生一起酒駕肇事意外！一名25歲的陳姓男子清晨6點多，駕駛新車價達378萬的瑪莎拉蒂跑車，行經新興路河南路、同愛路口時，和一名機車騎士發生碰撞，造成男騎士全身多處挫傷、傷重昏迷，送醫緊急開刀救治，警方指出，肇事的男駕駛酒測值超標達0.7毫克，製作完筆錄後將依公共危險罪送辦。

▲高雄男醉駕海神撞機車騎士，監視器畫面曝光。（圖／記者黃子倩翻攝）



▲瑪莎拉蒂駕駛從醫院被送到派出所製作筆錄。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，這名25歲的瑪莎拉蒂陳姓車主供稱，自己和朋友在三民區一家酒店飲酒作樂直到清晨，他帶著酒意開車上路，在經過新興區河南、同愛路口時，疑似經過路口不放慢車速，撞上28歲的楊姓機車騎士，導致他顱內出血，緊急送醫開刀治療。

▲高雄男醉駕「海神」撞機車騎士後再撞上路旁燈桿。（圖／記者黃子倩翻攝）



據了解，肇事的陳姓車主家裡經商，所開的消光黑瑪莎拉蒂全新的車子一台要價378萬，但他表示自己當初是花200多萬買二手車，沒想到和朋友在三民區一家酒店狂歡後，酒後開車會意外撞上人，這一撞不僅自己得被依公共危險罪移送，愛車左前車頭被撞毀，保守估計維修費用至少數十萬，實在得不償失。

▲高雄男醉駕「海神」撞機車騎士後再撞上路旁燈桿。（圖／記者黃子倩翻攝）

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