指揮中心證實2例本土！北部某醫院2醫護確診「國內首起醫師染疫」

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內現首起醫師染疫事件！北部某醫院昨（11）日起暫停收治病患，進行大規模清空作業。指揮中心今（12）日下午證實新增2例確診個案，分別是一名醫師與一名護理師。

指揮中心表示，案838為北部某醫院醫師，曾照顧COVID-19確診個案，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1月10日就醫採檢，11日檢出陽性，於今日確診。案839為案838同住接觸者，亦為上述醫院之護理師，但未接觸或照顧COVID-19確診個案，1月9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性，於今日確診。

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因應本起事件，指揮中心已匡列個案之醫院接觸者共464人，均已採檢，皆為陰性；社區接觸者共56人，已採檢14人，1人陽性(案839)、13人檢驗中，42人採檢中。

▲北部醫院感染案院內採檢。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

國內上一次出現院內感染是去年2月底，案34一名北部退休婦人，住院時出現肺炎情況，通報採檢後確診。後續調查該起群聚不僅個案兒女，連護理人員、清潔人員以及不同病室病患與陪病家屬都確診，總計有9人染疫。

感染科專家、三總副院長張峰義受訪表示，現在世界各國幾乎都有院內感染「只要社區有病毒，多少都會有院內感染」，不過只要醫療機構做好感染管制措施，即便發生也可以控制在少數個案，不至於有大規模感染等太嚴重情況。