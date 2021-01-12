醫師確診！護理師女友「有去科大上課」　陳時中：必須自我隔離

記者曾筠淇／綜合報導

北部某醫院今傳出疑似爆發院內群聚感染，院方除了緊急通知全院無法收治病患外，也立即針對10多名醫護人員進行採檢，目前一採為陰性，但相關單位仍不敢大意。記者會上，指揮官陳時中經訪問後表示，確診的護理師（案839）目前為正職，但確實有去某校上課，被匡列的學生都要先自我隔離。

▲陳時中。（圖／指揮中心提供）

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北部某醫院爆出疑似有一名住院醫師在急診室看診時，因接觸患者而染疫，連帶10多名醫護人員也受到影響、遭指揮中心匡列，要求隔離14天。雖然目前10多名醫護人員一採結果為陰性，但為求謹慎，仍是全數先送往檢疫所隔離，以避免防疫出現破口。

記者會上，有記者提問案839是否為某科大的護理系學生？對此，陳時中表示，案839為正職護理師，但確實有在某校上相關課程，因此被匡列的同學都必須先自我隔離，同時也會進行採檢。

▲活動足跡。（圖／指揮中心提供）



陳時中也提到，案838的醫師是因幫確診者插管，才會被感染；至於案839並不是在工作上染疫，是因為其為案838的女友、為密切接觸者，所以應該是在社區內被感染。

此外，今包含桃園IKEA、大江購物中心和台茂都無預警封館進行消毒作業；對此，各通路業者表示，是因臨時接到桃園市衛生局通知，主要是為了配合年度設備維修及政府的聯合稽查，同時進行年前衛生消毒作業，所以才會暫停營業一天。