國民黨批豬肉儀表板資訊不實　籲中央尊重地方自治把關

▲豬肉儀表板，食藥署上午緊急更新台灣豬肉與進口豬肉每日統計。（圖／翻攝自食藥署）

記者黃巈禾／台北報導

豬肉儀表板遭民眾爆料，美豬進口量截至7日掛零，但查詢邊境查驗自動化管理系統，發現4日有5批美豬進口。對此，國民黨批評，行政院長蘇貞昌承諾資訊公開不會隱匿，但儀表板上路不滿一周就破功，推出有嚴重時差的儀表板，除了凸顯蔡政府進口萊豬相關配套措施緩不濟急，也驗證蔡政府以騙代變，意圖使人民被動式接收不實資訊。

國民黨指出，蔡政府先前拒絕於源頭標示萊劑，使民眾無法區分美豬與萊豬，只能將進口豬肉一併視為可能含萊劑的豬肉，近期也直接反映在市價上，造成國產豬價格上漲亂象，日前蔡政府推出網路即可下載的台灣豬標章，更讓農委會的台灣豬把關機制形同虛設。

國民黨質疑，蔡政府推出的標章信賴度極低，儀表板資訊又與實際數字出現嚴重落差，消費者未來到底可以相信什麼？蔡政府一再強調把關食安必須全國一致才不會亂套，也因此阻攔地方政府透過地方自治權力進行萊劑零檢出等細部把關，但就連食藥署管理的儀表板都無法確實進行資訊同步，究竟政府所公布的哪些數字是真的？逐批查驗有無落實？

國民黨強調，民眾在意的是萊豬流向，為了避免民眾意外吃下萊劑，或在政府把關不實的恐懼中引發市價波動等亂象，呼籲政府應尊重地方自治權力，補足各項不足的把關措施，對於有多少萊豬流入市面等資訊更不可以出現任何隱匿行為。