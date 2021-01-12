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「3台百萬賓士車」199元開回家！全家「新春福袋」開箱　4款式一次看

▲▼全家新春福袋。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家新春福袋登場。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

3台百萬賓士等抽！繼萊爾富、全聯後，全家的「新春福袋」也重磅登場了，這次一共有4款選擇，且袋袋都有抽獎券，頭獎可是祭出價值超過250萬元的賓士1台，貳獎也有超過150萬元的賓士2台，就是要讓民眾新年爽開新車，除了基本款的「金牛福袋外」，另外3款則是去年超夯的授權卡通、野獸國、羅技3大品牌主題福袋，今年也重磅回歸，通通數量有限，1月13日起正式開賣。

▲▼全家新春福袋。（圖／記者蕭筠攝）

▲金牛福袋限量85萬袋。

新年就是要買福袋集運氣！全家今年以哞運大金喜為題推出「金牛福袋」，全台限量只有85萬個，且每袋都有3種玩法「抽、拿、加」，其中，「抽」的部分可是網友最愛，隨袋都會附贈1張抽獎券，一共有16項大獎，頭獎直接送出市價超過250萬賓士Mercedes-Benz GLC 200 Coupé1台，貳獎則是價值超過150萬賓士Mercedes-Benz A 1802台，一共3台賓士只要在期限內上網登錄序號就有機會開回家，另還有多款名牌包、遊戲機、鍋具組等大獎，把握機會開搶。

除外，福袋裡頭還可以「拿」到多款零食、餅乾、飲料等價值超過200元的商品，「加」則隨機加碼送人氣集點商品、新春開運飾品、商品兌換券等，每袋只要199元。

▲▼全家新春福袋。（圖／記者蕭筠攝）

▲可愛授權小物福袋。

▲▼全家新春福袋。（圖／記者蕭筠攝）

▲野獸國福袋。

而去年和超夯授權卡通、羅技、野獸國3大品牌的主題福袋今年也重磅回歸，其中，「可愛授權小物福袋」可是由知名卡通人物、卡納赫拉等人氣明星肖像組成，有6款組合，每包總價值超過千元，限量1萬包；3C迷最愛的「羅技3C福袋」今年內容則更升級，網羅了電競滑鼠、無線檢盤、簡報遙控器等商品共有8種組合，最高價值超過5000元，限量6000包，最後的「野獸國福袋」除了授權卡通周邊商品外，還有漫威英雄的可愛娃娃、筆記本，限量1.5萬包。

▲▼全家新春福袋。（圖／記者蕭筠攝）

▲3C迷最愛「羅技3C福袋」。

4款福袋除內含驚喜商品外，每袋都有附贈抽獎券抽汽車，而3大主題福袋則再加碼送好禮，其中，野獸國福袋拆袋若有獎券即中獎，可愛授權小物福袋、羅技3C開運福袋則需掃描外袋QR CODE，並於線上登錄發票即可再抽大獎。全家新春限定福袋1月13日正式開賣，抓緊機會集好運。

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