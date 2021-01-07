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限量135萬份！麥當勞連3天發早安優惠券　加碼吃豬肉滿福堡買1送1

▲▼麥當勞「早安優惠券」大放送。（圖／業者提供）

▲麥當勞「早安優惠券」大放送。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

新年先撿便宜！人氣速食品牌「麥當勞」宣布發放限量「早安優惠券」，裡頭可是包含了薯餅、特選那堤買1送1，還有薯餅免費送、飲料免費升級等超殺優惠，最多可省210元，明（8）日至10日連3天於門市發放，只要購買任一餐點即可獲得，全台只有135萬份，送完為止。另12日還加碼「豬肉滿福堡買1送1」，每店限量只有100組，一定揪團吃。

▲▼麥當勞「早安優惠券」大放送。（圖／業者提供）

▲早安優惠券一共有5種優惠可使用。

麥當勞宣布於8日至10日連3天發放「早安優惠券」，期間凡至全台門市（未供應早餐餐廳、歡樂送、點心站不適用）購買任一餐點，即可獲得1份早安優惠券，裡頭有早餐時段薯餅買1送1、早餐任選一主餐搭配雞塊或薯餅作為配餐，飲料免費升級中杯特選熱卡布奇諾或特選黑咖啡冰熱任選、早餐時段任一主餐搭配雞塊配餐，免費送薯餅1份以及全時段單點中杯特選那堤買1送1、全時段單點中杯特選那堤免費吃4塊麥克雞塊或蘋果派、小薯優惠3選1，提醒小薯限上午10時30分後供應。

麥當勞早餐優惠券全台限量只有135萬，每張狂省210元，1月8日起至26日提供兌換，數量有限、送完為止。另1月12日再加碼「豬肉滿福堡買1送1」活動，早上7點至10點限時登場，只要於門市櫃台領取號碼牌即可享有優惠，每間門市限量100組，提醒未供應早餐餐廳、得來速、歡樂送、自助點餐機、點心站、McCafé手作咖啡專櫃不參與此活動，趕緊把握機會省一波。

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