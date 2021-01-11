開放寄杯、冷熱互換！全家今日限定「經典拿鐵、美式第2杯11元」

▲全家1日限定拿鐵、美式第2杯11元。（資料圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

咖啡控繼續囤一波！繼每月6日「好咖日」的單品咖啡買6送6後，全家超商再度推出1日限定經典大杯拿鐵、美式「第2杯只要11元」，2品項各限購1次且單次需購買11組，同樣開放寄杯跨店取、冷熱互換等服務，今（11）日1日限時登場，數量有限、售完為止。

全家今（11）日推出1日限定「經典大杯美式、拿鐵第2杯11元」優惠，各品項限購1次，單次須購買11組，等於一次就有22杯咖啡量，只在全家APP限定開賣，並開放寄杯也可自由互換冷熱，數量有限、售完為止，提醒此次購買咖啡則須在2月28日前兌換完畢。

▲伯朗咖啡1月也有「特定分享日買1送1」活動。（圖／業者提供）

另，連鎖咖啡業者「伯朗咖啡館」1月也推出「特定分享日買1送1」活動，包括1月11日、1月17日、1月18日、1月24日、1月25日及1月31日等通通有，活動日以原價購買飲品任1杯即送飲品任1杯，不限品項及容量，結帳金額以價高者計算，提醒依門市不同提供日期不同，建議可先上官網或致電查詢。

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