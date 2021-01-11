全聯祭出3百萬頭獎福袋！抽「保時捷或特斯拉」讓網友投票決定

▲全聯今年大年初一福袋頭獎將推出「保時捷」或「特斯拉」，由網友投票決定。圖為Tesla 特斯拉 Model X。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全聯福利中心春節福袋再度引爆話題！繼去年祭出市價388萬抽瑪莎拉蒂之後，今年大年初一福袋頭獎將推出「保時捷」或「特斯拉」，市值超過3百萬，由網友投票決定想抽哪台車。此波預計2/12開賣，共推出12萬個福袋，不論是「生肖福袋」與「萬國福箱」都內含超過10樣的食品、用品及文創品，還有機會抽到豪華車頭獎，以及22名的「新騎獎」電動機車。

▲Porsche 保時捷 Cayenne市值354萬元。（圖／業者提供）

全聯今年首次讓網友投票決定頭獎，提出市值354萬元的「Porsche 保時捷 Cayenne」或是市值333萬元的「Tesla 特斯拉 Model X」，即日起至1/18在全聯官方Instagram進行，結果將於1/19正式公佈。另外還準備了22名的新騎獎「台鈴智慧雙輪eReadyFun」，市值7萬4980元，以及餐券、遊樂園門票、抵用券等豐富獎項，總獎項超過200名，創下新高紀錄。

▲全聯今年大年初一福袋頭獎將推出「保時捷」或「特斯拉」，由網友投票決定，結果將於1/19正式公佈。（圖／業者提供）

全聯牛年福袋將於2月12日大年初一上午9點在全台門市準時開賣，今年同樣販售2種價格不同福袋，分別為「生肖福袋」與「萬國福箱」。其中「生肖福袋」使用12生肖牛年福利熊疊疊樂玩偶，搭配玩偶袋，售價200元，享一次抽獎機會，全台限量10萬袋；而「萬國福箱」則強化國旅需求，使用市價5280元的萬國通路20吋四輪登機箱，售價1200元，享6次抽獎機會，全台限量2萬台（金、銀各1萬台）。

今年不管是「生肖福袋」還是「萬國福箱」，都內含超過10樣的食品、用品及文創品，包含「五月花厚棒袖珍包（8抽3包）」、「舒潔大馬士革玫瑰四層抽取衛生紙（90抽）」、「靠得住完氛封漏細緻棉柔夜用」、「桂格5X人蔘濃縮精華飲」、「白蘭氏葉黃素精華凍」、「可口小瓜呆脆笛酥（口味隨機）」、「悅氏山苦瓜油切綠茶」、「金銀滿山存錢筒桌曆」、「福利熊牛年紅包袋（5入）」、「2021福利熊漫畫本」、「新春大禮包」等聚寶好物，內容物總價值超過900元。

全聯表示，今年總共推出12萬個福袋，不論是「生肖福袋」與「萬國福箱」都有機會抽到豪華車頭獎，以及22名的「新騎獎」。而為了回饋消費者，今年除了增加大獎的獎項，福袋內容物也更豐富，尤其「新春大禮包」最高現省超過1萬元，聯合食衣住行育樂超過40家品牌優惠，讓消費者一次享有，其中還有多家遊樂園門票好康，如宜蘭傳藝園區門票免費兌換（價值約150元）、麗寶樂園買探索世界全票贈天空之夢摩天輪搭乘券（價值350元）等。

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