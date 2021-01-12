伊凡卡翅膀硬了！爆「打臉老爸」出席拜登就職典禮　川普氣瘋

▲伊凡卡被爆，將出席拜登20日的就職典禮。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國民主黨總統當選人拜登將於20日宣布就職，然而現任總統川普日前卻表態拒絕出席就職典禮，導致許多交接程序需另行規劃。如今更傳出伊凡卡為了未來的政治生涯，打算出席20日的典禮，給大眾留下一個「有風度的形象」，此舉引起川普不滿，痛批這是女兒做過「最糟糕的決定」。

根據《每日郵報》引述白宮內部消息人士報導，伊凡卡計畫出席20日的拜登就職典禮，此舉讓父親川普大失所望。川普認為，距離卸任只剩一周，現在白宮內部已經非常混亂了，他本人還必須面對彈劾攻勢，在這種時候伊凡卡卻為了保住自己的政治生涯，像個「吃了興奮劑的馬戲團」一樣往前衝。

▲川普批伊凡卡，做了最糟糕的決定。（圖／路透）



消息人士透露，伊凡卡深怕自己「前途光明」的政治生涯會受到影響，因此正在盡一切可能地挽救自己的聲譽。據悉，川普還說，「伊凡卡甚至想和那些試圖扳倒我的騙子打交道，這是一種污辱。」而他也認為，全家人都應該站在一起，統一戰線。

川普還告訴伊凡卡，只要她敢參加拜登的就職典禮，將會讓她失去上千名的支持者，這將會是最糟糕的決定。不過也有消息人士表示，伊凡卡想參加拜登的就職典禮，都是因為她想要替父親發聲。

另一方面，伊凡卡日前在推特上稱，闖進國會大廈的暴力川粉是「愛國者」，儘管她隨即刪除該篇貼文，但仍遭到砲轟。 伊凡卡眼見苗頭不對，隨後在推特發文補充道，「和平抗議才是愛國的行為！暴力不容許被接受，我們必須予以最強烈的譴責。」但仍難以平息大眾怒火。

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