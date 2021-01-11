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陳思宇批王浩宇「與我不同皆中共同路人」　馬英九、時力被抹紅

▲▼王浩宇、陳思宇。（合成圖／記者李毓康攝）

▲王浩宇、陳思宇。（合成圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案16日舉行投票。民眾黨前發言人陳思宇日前提出罷免王浩宇的5個理由，包括用新聞的形式轉貼置入性廣告到PTT上轉取廣告費、五進五出桃園市議會紀律委員會、抹黑時力黨工、利用議員身分公開個資、退黨後改變對藻礁和礦業法的立場。她11日提出第6個理由，即王浩宇「與我不同皆是中共同路人」。

北京2019年頒布養犬管理規定，要求民眾禁養體高超過35公分的大型犬，並限制3日內自行撲殺，未處理者將遭開罰，造成許多養狗家庭自行送醫安樂死的悲劇。時代力量與綠黨曾就此議題交鋒，當時時力不分區的立委候選人關心羚認為，不負責任的飼主任意棄養嚴重影響國家，禁狗令值得台灣反思，引發王浩宇批評幫中共合理化行為。

關心羚發文整理城市的犬隻管理議題，其中內容包括，一、犬隻的問題源頭在於飼主的責任以及源頭的管理；二、台灣的放養、棄養、私人繁殖正在加劇這個問題；三、期待關心這個議題的綠黨可以理性思考，而不是用煽動情緒的方式面對問題。

當時還是綠黨的王浩宇在臉書表示，「時力幫中共合理化行為是哪招？源頭管理、飼主責任，我想大家都會認同，但中共這種限制3天內自行處理犬隻，被抓到就棍棒打死的作法，你能認同嗎？」

▲▼王浩宇為北井養犬管理議題槓上關心羚。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

▲王浩宇為北井養犬管理議題槓上關心羚。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

陳思宇認為，關心羚並沒有說到狗隻被安樂死的悲劇是合理的，也沒有表示支持限狗令，僅僅分析這個議題並呼籲大家理性思考，結果王浩宇迫不及待開始批鬥，直接發文攻擊關心羚，扭曲該貼文原本的意思，短短的13個字就直接曲解了關心羚包含各面向問題論述的長文。

陳思宇提到，對大眾說清楚事情脈絡不難，難的是從一開始就沒打算說清楚，王浩宇這麼做只是為了要打擊異己、帶風向、鋪路仕途，若王浩宇對犬隻問題有別的想法，相信在台灣自由理性的討論平台當中，可隨意提出來討論，兩個政治人物對犬隻問題的辯論也是台灣民眾欣賞的、激盪出合理作法的健康模式，但抹紅時力以獲得高聲量的誘惑下，王浩宇一如往常用曲解、再理解、攻擊、公審的步驟做出最糟糕的示範。

▲▼王浩宇2019年4月在臉書上貼出馬英九與大陸學者李毅的合照。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

▲王浩宇2019年4月在臉書上貼出馬英九與大陸學者李毅的合照。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇，下同）

陳思宇再舉另一例子，她表示，王浩宇2019年4月在臉書上貼出馬英九與大陸學者李毅的合照，並配上文字表示「只差一點點，我們就把台灣給賣了」，照片配上聳動的內容，欠缺的卻是最重要的查證步驟，馬英九辦公室馬上打臉王浩宇。

▲▼王浩宇2019年4月在臉書上貼出馬英九與大陸學者李毅的合照。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）。

馬英九辦公室當時回應，馬英九2018年12月5日在東吳大學嚴家淦法學講座專題演講「69年來的兩岸關係：今後何去何從」，該演講全程開放媒體採訪，「李毅如同其他聽者一樣於演講結束後與馬英九公開合照，馬英九並不認識李毅，也沒有任何其他互動」。

陳思宇批評，王浩宇這操作又是曲解、再理解、攻擊、公審的4個抹紅步驟，「在看穿了王浩宇的政治操作以後，我們還要留著這個鼻子過長的皮諾丘市議員嗎？」

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陳思宇王浩宇中共同路人馬英九罷免

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