蔡英文勝選一週年　游盈隆提九大點曝：「這個人」是貴人！

▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／記者林敬旻攝）。

記者蕭羽耘／台北報導

今天是2020大選屆滿一周年的日子，總統蔡英文去年以817萬票連任成功，更大贏對手韓國瑜265萬票。台灣民意基金會董事長游盈隆11日坦言：「韓國瑜其實是蔡英文的貴人，沒有他出現，蔡英文能不能有另一個四年，恐怕是一個大問號。」

針對2020大選，游盈隆11日在臉書形容，這是一場政治張力破表的總統選舉與結果，在一年後的今天，自己歸納九大點論述，包含選民政黨認同、統獨傾向、總統聲望、總統兩岸表現、總統經濟表現、重大選舉議題、比較候選人評價、感情溫度計和外部大環境因素的刺激等，對2020選情提出客觀、嚴謹與完整的政治科學解釋。

游盈隆分析2020大選九大論述：

首先、政黨認同方面，在這次大選前夕，兩大黨政黨認同差距甚大，藍綠基本盤相差十八個百分點，這是蔡韓得票率差距超過18個百分點的最重要決定因素之一。

第二、在政治預存傾向方面，台灣選民的最新統獨傾向顯示，獨派選民總數比統派和現狀派選民加起來還多8個百分點，而且獨派選民中有高達七成七力挺蔡英文，這自然也是蔡英文選情一路領先的重要因素之一。

第三、在總統聲望方面，大選前夕，蔡英文總統聲望大幅回升並維持在近五成的狀態，贊同她處理國家大事方式的人比不贊同的人多11個百分點，這使得她的連任有合理性，也使得她成為韓國瑜「打不倒的敵人」。蔡英文這一年聲望奇蹟式復活，讓她死裡逃生，競爭對手韓國瑜功不可沒。

第四、在總統兩岸表現方面，大選前夕，蔡英文的兩岸表現重新獲得多數選民支持與肯定，滿意她兩岸表現的人比不滿意的人多13個百分點，這也是她兩岸表現這三年多來最受肯定的時刻。蔡英文這一整年因為對中態度轉趨強硬，獲得台灣人民的掌聲，而這也顯示中國國家主席習近平對台政策是徹底失敗的。

第五、在總統經濟表現方面，大選前夕，蔡英文總統經濟表現獲得多數選民肯定，最新民意顯示，滿意的人多於不滿意的人四個百分點，這是她上任以來的第一次，對她的選情有非常重要的幫助。基本上，這反映一種「考量社會整體利益的投票」（socio-tropic voting），而非「考慮個人荷包肥瘦的投票」(pocketbook voting)。2020大選前夕，台灣選民的經濟投票似乎屬於後一種。

第六、在選舉議題上，大選前夕，韓國瑜最重要的政見主張，選後重設特偵組，雖獲得社會一定程度回應，但沒有引起多數選民的共鳴和支持。這顯示韓國瑜雖急欲藉此攻城掠地，為自己選情加分，但終究未能如願以償。

第七、在比較候選人評價上，包括品行道德、誰當選較能讓您安心、能帶來台灣所需要的改變、認同中華民國等等項目上，蔡英文都有壓倒性的優勢，顯示這極大程度上是一場「候選人中心的選舉」（Candidate-centered election）。

第八、選民投票除了有理智的一面，也有感性的一面。大選前夕民意顯示，台灣總統選民對蔡英文的感情溫度是57.98度，韓國瑜是38.17度，兩者一熱一冷相差19.75度，有天壤之別。選舉結果，蔡英文得票率57.13%，韓國瑜38.6%，和感情溫度計測量結果幾乎完全一樣，這也說明了感情溫度計是一個很好的測量工具。

第九、也是最後，2019年台灣外部大環境出現極大的變化，中國因素、香港因素和美國因素相繼出現、環環相扣，對選民最後投票抉擇發生極大的影響。



