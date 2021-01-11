蔡英文保住「護國神山」台積電　超前部署19年！親筆紙條曝光

▲總統蔡英文過去的一張親筆紙條，保住了「護國神山」台積電。（圖／記者林敬旻攝）



記者林彥臣／綜合報導

台積電股價突破580元大關，帶領台股屢創新高，在台灣全民心目中「護國神山」的地位越來越無法動搖。前立委黃適卓11日發文指出，發現一張總統蔡英文過去擔任陸委會主委時，親筆寫下的一張「神秘紙條」，拖延了台積電赴中設廠的時程，也保住台積電「護國神山」不可撼動的地位。

黃適卓表示，「這是一張2002年的老字條，是由我負責起草、由當時陸委會主委蔡英文定稿謄寫的備忘錄」，蔡總統筆跡娟秀，然而正是這張小小的字條，擋住了當時排山倒海要求台灣半導體廠赴中國設廠的呼聲，拖住了台積電赴中設廠的進度，才有今日的台灣護國神山，「寒流中與這張19年前的老字條重逢，萬千感觸湧上心頭，幾乎熱淚盈眶」。

▲台積電赴中設廠，在當時是一個相當兩難的議題。（圖／路透社）



黃適卓回憶，陳水扁前總統上任後，改採「積極開放、有效管理」態度，欲改善兩岸經貿關係。當時的經濟部長林信義主動提出，將在三年內開放三座八吋晶圓廠赴中國設廠，並有後續開放計畫。在國會佔多數席次的國民黨、親民黨歡天喜地，國民黨喊出「請政府放手、讓晶圓滾出去」的口號，利用誘導式民調做出「民眾反對政治干涉經濟」的結論，甚至濫用各種管道，釋出「民眾支持八吋晶圓廠赴中」的消息，甫上任的民進黨政府根本招架不住。

黃適卓在當時彙整的報告書提到，晶圓代工產業的主力是八吋晶圓廠，台灣的八吋晶圓廠良率高達95%，是全世界最精良的晶圓製造技術，而中國整體的晶圓良率不到50%，若將八吋晶圓廠帶到中國生產，就是讓競爭對手拿到技術與knowhow回頭跟台灣競爭；另外當時美國管制0.25微米以下的技術轉移，而台灣的技術已可達到0.13微米以下，如果台灣將技術外移到中國，可能會影響台灣與美國的技術交流。

▲黃適卓公開時任陸委會主委的蔡英文，對於台積電赴中設廠議題相關承諾，親筆寫下的紙條。（圖／翻攝自黃適卓 桃園起飛 國際都會臉書）



黃適卓後來與行政院長游錫堃、陸委會主委蔡英文、行政院秘書長李應元，在一場閉門會議中討論此議題，蔡英文當場提議依照行政院可接受的條件，擬定政院版備忘錄，交給他保存，以示政院有所承諾，如果政院反悔，他們可以公開出示字條，屆時政院將會十分尷尬。

黃適卓說，「當然這張紙條沒有再被拿出來的機會」，行政院依照當時的建議，拖延了晶圓廠赴中投資的時程，在這段親身接觸的過程中，他也對蔡總統的印象一直很好，「她一直是努力實現政治承諾的人」。

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