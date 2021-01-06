蛙蛙文創帳戶凍結！涉詐2312萬口罩錢喊冤：銀行不紓困沒錢還

▲蛙蛙文創帳戶遭凍結，發布聲明否認詐騙消費者。（圖／翻攝蛙蛙文創官網）

記者劉昌松／台北報導

蛙蛙文創公司自2020年下半年起，對外推銷「醫療級口罩」團購，卻屢屢發生遲延交貨，又不退款的糾紛，30名消費者向台北地檢署遞狀控告蛙蛙文創負責人林子斌及員工共10多人涉嫌詐欺，並請求保全資金帳戶等相關證據。據了解，娃娃文創公司和員工帳戶已分別遭列警示、圈存，但娃娃文創仍喊冤稱這些錢要用來調貨，銀行又不撥發紓困貸款，才會讓還款計畫落空。

時代力量民代5日上午於立法院召開「不出貨不退款！蛙蛙文創口罩消費爭議如何解」記者會，質疑蛙蛙文創2020年下半年間，陸續向中華航空、長榮航空、中華電信等公司職工福利委員會推銷「醫療級口罩」團購，訂單金額龐大，但陸續發生遲未出貨、收到非醫療級口罩的狀況。

▲蛙蛙文創強調有陸續交貨，現在剩下4000多箱口罩未交貨。（圖／翻攝蛙蛙文創官網）

時力統計，全台至少有332名消費者受害，累積金額高達2312萬元，而娃娃文創卻缺席消費糾紛調解會議，許多消費者擔心受騙，已經紛紛採取行政、司法救濟，時力也呼籲司法單位介入調查是否有詐欺罪嫌。

據了解，2020年底已有30名消費者向台北地檢署遞狀，告發蛙蛙文創負責人李子彬以及相關公司職員共10多人，涉嫌詐欺，並請求保全相關帳證，北檢已經分他字案展開調查，另外也有警調機關接獲民眾檢舉後，發函給銀行，凍結蛙蛙文創帳戶。

▲蛙蛙文創稱帳戶遭列警示、銀行不紓困，所以無法退款給消費者。（圖／翻攝蛙蛙文創官網）

對於外界質疑，蛙蛙文創聲明證實，有員工帳戶遭圈存，公司帳戶也被列為警示帳戶，導致公司「失去正常運作能力，對公司應收付帳款造成困擾」，蛙蛙文創還表示，公司接獲的口罩訂單約2萬2千箱，已完成交貨78.26%，尚未交貨4千餘箱。

對於消費者要求退款部分，蛙蛙文創表示已向土地銀行申辦疫情紓困貸款，但土銀要求先解決資金缺口才撥款，「導致公司原意應退還給消費者之款項無法如期退款」，蛙蛙文創喊冤，「為快速解決退費問題，懇請政府相關機關能協助盡快撥款紓困，以解民怨，以止消費糾紛。」

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