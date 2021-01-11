離婚炫耀「我單身了」1個月車禍亡　北市男「後宮秘密」全曝光

▲郭姓女子得知前夫在離婚後不到1個月過世，控告離婚見證人偽造離婚協議書。簽,簽名。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

郭姓女子前年和蘇姓丈夫協議離婚後不到1個月，蘇男出車禍死亡，郭女得知消息，控告離婚協議書上的見證人沒有親見離婚，涉嫌違造文書，檢警一查發現，60多歲的蘇男名下擁有台北市房產，近年和包括郭女在內，先後娶了多名陸籍配偶，之後又離婚，懷疑是人頭老公，而郭女可能想繼承遺產，全案因查無見證人偽造離婚協議書事證，處分不起訴。

據了解，蘇男是彰化人，他在台北市萬華區擁有1間房子，另外新北市三重區租了一間3房公寓，蘇男生前和郭女、以及林姓轉租房客各睡1間，2019年1月間，蘇男和郭女協議離婚，同月底，蘇男就因騎車在福和橋發生車禍身亡。

40多歲的郭女指控，她在意外發生前只是和蘇男吵了一架，並沒有真的要離婚，但是林姓房客提供個人身分資料，讓蘇男去偽造離婚見證，控告林男涉嫌偽造文書，林男則稱，蘇男早就愛上別人了，他是親自在2人離婚協議書上簽名見證的。

▲檢警懷疑蘇男是人頭丈夫，離婚是為了和心儀對象交往。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）

檢警為了確認蘇男是否真的要離婚，傳訊蘇男弟弟出庭，弟弟表示，蘇男過去和台灣女子有過2段婚姻，都失敗收場，之後就常聽到蘇男又娶了陸配，次數多到搞不清楚，不過蘇男在和郭女離婚後，曾開心地向鄰居伸出沒戴婚戒的手指，炫耀「我現在單身了！」2019年1月底，蘇男和其他心儀對象約了要去公園跳舞約會，卻不幸發生車禍意外。

檢察官認為，蘇男有和其他陸配結婚再離婚的紀錄，又長期和郭女分房，已經讓人懷疑是否真的相愛結婚，而弟弟、見證人的說法也符合蘇男生前已經變心愛上別人，認為蘇男應該是真的要離婚，認為離婚協議造假的事證不足，11日處分不起訴挨告的離婚見證人。

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