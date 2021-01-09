50K女友願意AA制　醫生男「交往9年不敢婚」！網見超渣原因：可憐

▲原PO猶豫是否結婚！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「突然猶豫要不要結婚！」一名男網友透露，本身雖是住院醫師，但自認經濟壓力大，而女友月入5萬，家庭狀況普通，等於未來結婚要白手起家。好巧不巧，最近有長輩想介紹女生給原PO認識，對方學歷優、家境好，讓原PO也想認識看看，卻又擔心會傷害到女友，因此想問大家看法，結果引來網友罵爆！

一名住院醫師在《Dcard》表示，與女友從學生時期交往，如今愛情長跑9年也論及婚嫁，然而最近卻因經濟狀況，讓原PO猶豫踏入婚姻。原PO透露，女友月薪50K左右，「家境普通，但個性很好也很認真，在交往的時候也能接受AA制。」

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直到最近，原PO因緣際會之下，遇見一位敬重的長輩，有意介紹女生認識，「家境很好，學歷也高」，整體條件都不錯，而長輩也分析成家後經濟的利弊，頓時讓原PO有新的想法，「雖然我是醫師，女友現在月薪也還可以，但成長幅度機乎等於沒有，未來我們在雙北生活的壓力還是很大，要開診所也很困難，突然猶豫我們是否適合結婚...」

此外，原PO看著身旁同學結婚，都是醫師配醫師的組合，「感覺他們存錢的速度好快，有些甚至都換進口車了，我只有二手國產」，讓他羨慕不已。不過，原PO尚未與女生碰面，因此想求解，「有點想和對方聊看看，但我覺得這樣很對不起女友，所以想請問大家都是怎麼處理類似的事情或怎麼調整心態呢？」

▲網友替女友抱不平！（圖／翻攝Dcard）



文章曝光後，底下網友砲翻「九年女友好可憐，你根本只是不想跟她定下來而已，沒愛到那種程度吧」、「如果你自身條件很夠的話，就找真愛比較好，門當戶對不見得是真愛」、「有時候貪心只會落得兩手皆空，但也不是說不可以貪心哦」、「可以認識聊看看，說不定個性不合也不一定」、「我覺得這行為好渣... 難道就只為了錢嗎？九年的感情是多麼不容易的事情，若是真的砍掉重練你能保證安安穩穩的嗎」、「希望你女友趕快看到這篇文，看清楚她真心陪伴9年的人，真正的嘴臉」。