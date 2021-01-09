　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

50K女友願意AA制　醫生男「交往9年不敢婚」！網見超渣原因：可憐

▲婚禮,新人,結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO猶豫是否結婚！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「突然猶豫要不要結婚！」一名男網友透露，本身雖是住院醫師，但自認經濟壓力大，而女友月入5萬，家庭狀況普通，等於未來結婚要白手起家。好巧不巧，最近有長輩想介紹女生給原PO認識，對方學歷優、家境好，讓原PO也想認識看看，卻又擔心會傷害到女友，因此想問大家看法，結果引來網友罵爆！

一名住院醫師在《Dcard》表示，與女友從學生時期交往，如今愛情長跑9年也論及婚嫁，然而最近卻因經濟狀況，讓原PO猶豫踏入婚姻。原PO透露，女友月薪50K左右，「家境普通，但個性很好也很認真，在交往的時候也能接受AA制。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到最近，原PO因緣際會之下，遇見一位敬重的長輩，有意介紹女生認識，「家境很好，學歷也高」，整體條件都不錯，而長輩也分析成家後經濟的利弊，頓時讓原PO有新的想法，「雖然我是醫師，女友現在月薪也還可以，但成長幅度機乎等於沒有，未來我們在雙北生活的壓力還是很大，要開診所也很困難，突然猶豫我們是否適合結婚...」

此外，原PO看著身旁同學結婚，都是醫師配醫師的組合，「感覺他們存錢的速度好快，有些甚至都換進口車了，我只有二手國產」，讓他羨慕不已。不過，原PO尚未與女生碰面，因此想求解，「有點想和對方聊看看，但我覺得這樣很對不起女友，所以想請問大家都是怎麼處理類似的事情或怎麼調整心態呢？」

▲▼住院醫師與女友交往9年，嫌女友50K少：要開診所也很困難，突然猶豫我們是否適合結婚（圖／翻攝Dcard）

▲網友替女友抱不平！（圖／翻攝Dcard）

文章曝光後，底下網友砲翻「九年女友好可憐，你根本只是不想跟她定下來而已，沒愛到那種程度吧」、「如果你自身條件很夠的話，就找真愛比較好，門當戶對不見得是真愛」、「有時候貪心只會落得兩手皆空，但也不是說不可以貪心哦」、「可以認識聊看看，說不定個性不合也不一定」、「我覺得這行為好渣... 難道就只為了錢嗎？九年的感情是多麼不容易的事情，若是真的砍掉重練你能保證安安穩穩的嗎」、「希望你女友趕快看到這篇文，看清楚她真心陪伴9年的人，真正的嘴臉」。

ET快訊
快訊／花蓮警狂追嫌犯100公尺　下秒突倒地猝死
聯電8吋晶圓廠傳出巨大爆炸聲！　冒出陣陣煙霧
花300元刮刮樂沒中半個號碼　結果竟有「神秘圖案」翻15倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台「道路管制」一次看！中橫公路、合歡山17時起封閉

「台灣豬標章」大稽查！家樂福、鬍鬚張等60多家被下架

寒流強襲！嘉義虱目魚文蛤損1萬8490公斤　泰國蝦凍斃3270kg

真理大學封館換鎖！歷史才女長文嘆「處理太粗糙」　曝1事更重要

合歡山積雪10cm「2天15撞」！選用破冰雪鍊關鍵要訣曝光

50K女友願意AA制　醫生男「交往9年不敢婚」！網見超渣原因：可憐

花300元刮刮樂沒中半個號碼　結果竟有「神秘圖案」翻15倍爽炸！

張良澤台灣文學資料管理問題　黃偉哲：台南願意提供收藏空間

刺激！登記集中檢疫所做居檢　回國入境簽名才能「開箱房型」

追雪勇者再+1！北投哥清晨5點「騎UBike上陽明山」　網笑：腳別停

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

直擊！熊貓外送員冒雪騎上陽明山二子坪　兩腳踩地緩緩嚕過濕滑雪地

江蕙錄製語音相挺許富凱，預告2月會現身小巨蛋

超級嬤寶！柴犬想跟鄰居出去玩　被媽抓回家罵...露無辜眼神討拍

台中五寶爸二度放鳥新老闆！　至今未去上班…LINE對話曝光

2000公尺「太平山莊」21:00降雪 白茫茫一片！民眾追雪成功超興奮

全台「道路管制」一次看！中橫公路、合歡山17時起封閉

「台灣豬標章」大稽查！家樂福、鬍鬚張等60多家被下架

寒流強襲！嘉義虱目魚文蛤損1萬8490公斤　泰國蝦凍斃3270kg

真理大學封館換鎖！歷史才女長文嘆「處理太粗糙」　曝1事更重要

合歡山積雪10cm「2天15撞」！選用破冰雪鍊關鍵要訣曝光

50K女友願意AA制　醫生男「交往9年不敢婚」！網見超渣原因：可憐

花300元刮刮樂沒中半個號碼　結果竟有「神秘圖案」翻15倍爽炸！

張良澤台灣文學資料管理問題　黃偉哲：台南願意提供收藏空間

刺激！登記集中檢疫所做居檢　回國入境簽名才能「開箱房型」

追雪勇者再+1！北投哥清晨5點「騎UBike上陽明山」　網笑：腳別停

寒流強襲63hrs「全台至少69人猝死」　花蓮1人突倒車內路人嚇壞

日本關西3府縣籲納緊急事態　東京連3天單日逾2000例

阿里山冬季優良茶競賽出爐　發酵及烘焙度決勝負

金唱片漏網／THE BOYZ鏡頭底下跨「禮儀腿」、90度彎腰！原因超暖

炎亞綸獨挑大樑接直播主持棒　「偷師」綜藝大咖學撇步

葬禮親友哭一片…4天後「死者」踏進家門　妻嚇壞：那我埋掉誰？

42號隧道開工！打通阿里山森鐵最後一哩路...預計2023全線通車

呆萌金初次見雪興奮笑容藏不住　銀白天地嗨做「空中腳踏車」

祭司夥同2信徒輪流性侵！事後囂張「拖女屍」回被害人家門口

謝淑薇阿布達比女網未能逆轉烏克蘭　單打32強止步續戰女雙

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

生活熱門新聞

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

五寶爸拿了4500元紅包卻不上工

40歲軟飯男竟劈腿5女！正宮公開他驚人性能力

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

富王鴨肉今10點出面道歉！王老闆身份被起底

全台寒流至少43人猝死　16歲少年離世

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

騎UBike賞雪「拖鞋哥」身分曝　從台大尬上陽明山

真理大學突封館換鎖　張良澤嘆：想把東西拿回來

阿公怕孫女冷到！急幫請假罵「怎麼當媽」

反串富王粉專玩出火　店家不排除提告

更多熱門

相關新聞

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

高雄16歲趙姓少年6日深夜11點多開車載小女友兜風，途中遭巡邏員警攔查，竟拒檢逃逸，還企圖衝撞警方。員警逼不得已，對著輪胎狂開12槍制止，怎料少年棄車後，仍帶著小女友翻牆逃逸，直到隔天才被逮捕。如今驚險畫面曝光，也引發網友怒火。

結完婚「忘了還有新娘」！他送完客自行返家

結完婚「忘了還有新娘」！他送完客自行返家

年收200萬「有車房」想找對象！他嘆：零優勢

年收200萬「有車房」想找對象！他嘆：零優勢

半熟女徒弟嫁嫁80歲身障老中醫！　被針灸征服

半熟女徒弟嫁嫁80歲身障老中醫！　被針灸征服

新郎去找前女友　新娘嫁給男賓客

新郎去找前女友　新娘嫁給男賓客

關鍵字：

住院醫師女友結婚薪水成家

讀者迴響

熱門新聞

追劇到一半…人妻驚覺「他打呼聲消失」狂搖叫不醒　送醫哭了

富王鴨肉小老闆7度鞠躬道歉了！

阿信唱一半「IG直播突打開」　女友視角被網友看光

蛇精男消失31天突發「我感染新冠肺炎了」

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

首創台灣直播平台　黃立成裸退驚人價碼爽入袋

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

監獄貓困門縫2小時　伸手哀求救

明明帶貓出門變羊駝　網：怎有脖

五寶爸拿了4500元紅包卻不上工

《逃跑吧好兄弟》驚傳停播！

更多

最夯影音

更多
施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了
采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面