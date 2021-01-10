2020結婚「跌破13萬對」創10年新低！　同性離婚率激增237.27％

▲2020年結婚對數創10年新低。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡儀潔／綜合報導

台灣結婚人數再亮紅燈，據內政部統計，2020年結婚對數按年減少1萬2822對，降至12萬1702對，是繼2009年孤鸞年後，首次跌破13萬對大關，創下十年來新低。

數據顯示，2020年結婚對數較於2019年減少9.32%，離婚對數則從5萬4363對降至5萬1309對，降幅為5.62％。同性婚姻登記方面，自法案2019年5月24日上路，當年有2939對結婚，去年減少18.79％至2387對。

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▲同性離婚對數明顯增加。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

不過值得注意的是，同性離婚對數明顯增加，去年有371對，比第一年的110對多了261對，漲幅達237.27％。當中，女性在結婚、離婚對數都比男性多，男性有674對結婚、100對離婚，女性則有1713對結婚、271對離婚。

據《自由時報》報導，學者認為，不少同婚伴侶維繫不到一年就離婚，時間考驗是個隱憂。伴侶盟則強調，從單一年度的離結率分析沒有實質意義，且異性戀離婚率更高，不必過度解讀。

內政部官員推測，現代人對伴侶關係的觀念逐年改變，「有實無名」、未登記結婚的情侶越來越多，加上受新冠肺炎影響，可能因此延後登記。

不過，台大社會系教授薛承泰分析，結婚率下降主因仍是年輕人的消費主義很難存錢，房價高漲、讓買房成家變難，不敢動念結婚。