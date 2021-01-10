　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2020結婚「跌破13萬對」創10年新低！　同性離婚率激增237.27％

▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲2020年結婚對數創10年新低。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡儀潔／綜合報導

台灣結婚人數再亮紅燈，據內政部統計，2020年結婚對數按年減少1萬2822對，降至12萬1702對，是繼2009年孤鸞年後，首次跌破13萬對大關，創下十年來新低。

數據顯示，2020年結婚對數較於2019年減少9.32%，離婚對數則從5萬4363對降至5萬1309對，降幅為5.62％。同性婚姻登記方面，自法案2019年5月24日上路，當年有2939對結婚，去年減少18.79％至2387對。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼同志,同性戀,同婚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲同性離婚對數明顯增加。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

不過值得注意的是，同性離婚對數明顯增加，去年有371對，比第一年的110對多了261對，漲幅達237.27％。當中，女性在結婚、離婚對數都比男性多，男性有674對結婚、100對離婚，女性則有1713對結婚、271對離婚。

據《自由時報》報導，學者認為，不少同婚伴侶維繫不到一年就離婚，時間考驗是個隱憂。伴侶盟則強調，從單一年度的離結率分析沒有實質意義，且異性戀離婚率更高，不必過度解讀。

內政部官員推測，現代人對伴侶關係的觀念逐年改變，「有實無名」、未登記結婚的情侶越來越多，加上受新冠肺炎影響，可能因此延後登記。

不過，台大社會系教授薛承泰分析，結婚率下降主因仍是年輕人的消費主義很難存錢，房價高漲、讓買房成家變難，不敢動念結婚。

ET快訊
蜜月撞見老公家中偷吃！人妻30天心痛離婚　竟收私訊「喔喔喔喔
長髮正妹「穿比基尼」衝合歡山！　-3°C雪地拍辣照：留給子孫
快訊／台中飄瓦斯味！甲烷濃度2%　消防急封鎖：已達爆炸下限

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

返鄉搶票大戰登場　高鐵「春節車票」凌晨開搶10天開1820班次

2020結婚「跌破13萬對」創10年新低！　同性離婚率激增237.27％

努力不懈為理想堅持下去！東森購物客服之星李小惠

正妹「穿比基尼」衝合歡山！　-3°C雪地拍辣照：留給子孫看

快訊／清晨3.4℃新低！今變天入夜雨區擴大　寒流又來探6度

全班26人分5組「他永遠落單」　專家建議轉換想法解「分組焦慮症」

花蓮警寒冬追狂奔追嫌「猝死」！　 醫：有2症狀速就醫

綠燈滑手機被叭！外送員怒挑釁「蛇行又急剎」　網：毛長齊就兇了

「濕冷凍骨」爆炸冷！　莫彩曦驚：台灣10度竟比美國零下冷好多

真理大學師生3點聲明打臉校長　揭張良澤「名譽館長」背後真相

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回！　直播落淚向兒子媳婦道歉

小煜正式當爸！老婆「熬24hrs」生了　自豪兒子「挺鼻」：怕以後太帥

台灣東北9日19：35　發生規模5.7地震最大震度4級

印尼波音737失聯...機上載有50人 印尼政府證實了！

富王鴨肉「拖7天才出面道歉」　律師曝不是為救聲譽：他沒管道

返鄉搶票大戰登場　高鐵「春節車票」凌晨開搶10天開1820班次

2020結婚「跌破13萬對」創10年新低！　同性離婚率激增237.27％

努力不懈為理想堅持下去！東森購物客服之星李小惠

正妹「穿比基尼」衝合歡山！　-3°C雪地拍辣照：留給子孫看

快訊／清晨3.4℃新低！今變天入夜雨區擴大　寒流又來探6度

全班26人分5組「他永遠落單」　專家建議轉換想法解「分組焦慮症」

花蓮警寒冬追狂奔追嫌「猝死」！　 醫：有2症狀速就醫

綠燈滑手機被叭！外送員怒挑釁「蛇行又急剎」　網：毛長齊就兇了

「濕冷凍骨」爆炸冷！　莫彩曦驚：台灣10度竟比美國零下冷好多

真理大學師生3點聲明打臉校長　揭張良澤「名譽館長」背後真相

中天正妹主播進軍YouTuber！　親揭入行秘辛「起底4年前黑歷史」

就是今晚！超夯「素食小夜市」快閃台中　湯包、脆皮烤鴨吃到爽

川普一家和幕僚「爽看國會暴亂」影流出！　音樂超嗨她當場熱舞

新竹渣男勒死前女友！伴屍6hrs還嗑泡麵　父淚：把她當提款機

國中生碰電子煙危害大！英國研究：未來變成吸菸者機率高達8倍

本周科技業大事：CES線上登場、台積電法說成風向球

小熊奪冠重砲手確定下家　一年1000萬美轉戰國民

返鄉搶票大戰登場　高鐵「春節車票」凌晨開搶10天開1820班次

亞尼克董座吳宗恩爆料20年創業路　首月營業額只有2萬「自問我幹嘛」！

2020結婚「跌破13萬對」創10年新低！　同性離婚率激增237.27％

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

生活熱門新聞

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

「腳冰到睡不著」暖暖包也沒用　鄉民推1物：不貴

快訊／清晨3.4℃新低！今夜雨區擴大　寒流又來探6度

小情侶偷挪電暖器　餐廳護客遭2星負評

阿公怕孫女冷到！急幫請假罵「怎麼當媽」

莫彩曦：台灣10度以下比美國還冷　

寒流才剛開始！氣象局：再凍5天

男追女生日大餐吃炸雞　禁忌4句話逼瘋妹子

真理大學師生3點聲明　揭「名譽館長」真相

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

玉山氣象站沒暖氣　林佳龍要送暖暖包

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

更多熱門

相關新聞

50K女友願意AA制　醫生男不敢婚！網見超渣原因

50K女友願意AA制　醫生男不敢婚！網見超渣原因

「突然猶豫要不要結婚！」一名男網友透露，本身雖是住院醫師，但自認經濟壓力大，而女友月入5萬，家庭狀況普通，等於未來結婚要白手起家。好巧不巧，最近有長輩想介紹女生給原PO認識，對方學歷優、家境好，讓原PO也想認識看看，卻又擔心會傷害到女友，因此想問大家看法，結果引來網友罵爆！

結完婚「忘了還有新娘」！他送完客自行返家

結完婚「忘了還有新娘」！他送完客自行返家

年收200萬「有車房」想找對象！他嘆：零優勢

年收200萬「有車房」想找對象！他嘆：零優勢

半熟女徒弟嫁嫁80歲身障老中醫！　被針灸征服

半熟女徒弟嫁嫁80歲身障老中醫！　被針灸征服

新郎去找前女友　新娘嫁給男賓客

新郎去找前女友　新娘嫁給男賓客

關鍵字：

結婚結婚對數結婚率離婚率同性婚姻同性結婚2020結婚對數

讀者迴響

熱門新聞

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

五月天唱一半台上「突集體道歉」阿信崩潰

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

快訊／美中緊張！美國務卿宣布：移除美台官方接觸的限制

外木山驚見扁尾異形！女子散步嚇壞

邱淑貞女兒Cos《灌籃高手》晴子　網讚爆

「腳冰到睡不著」暖暖包也沒用　鄉民推1物：不貴

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回

快訊／清晨3.4℃新低！今夜雨區擴大　寒流又來探6度

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

41歲男上班倒地亡！桃3天9人猝逝

女星走紅毯肩帶斷了　嚇壞急遮胸險走光

小情侶偷挪電暖器　餐廳護客遭2星負評

團員花16萬騙改車「付錢時全甩鍋」！草爺回應了

阿公怕孫女冷到！急幫請假罵「怎麼當媽」

更多

最夯影音

更多
阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤
事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面