老婆3年領光千萬存款！月花50萬嫌少　竹科男怒放生：當我腦殘？

記者黃翊婷／綜合報導

一名自稱在竹科工作的人夫10日於臉書匿名PO文指控，妻子3年花掉1000萬元，他的存款也被提領到只剩下20萬元，不同意過戶房子就被埋怨沒有安全感，「結婚時她說要管家中財務，每個月有50萬元可以運用，結果結婚隔年就跟我說不夠花，要我把個人月開銷降到最低」，最後實在忍無可忍，終於決定攤牌離婚，「現在感覺真好！」

▲原PO不滿妻子花錢如流水。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關）

原PO在臉書「靠北婚姻2.0」PO文中聲稱，他27歲就到竹科工作，33歲買房，39歲結婚，婚前妻子一直要求過戶房子，但不願意幫忙分擔每月18萬元的房貸，還說朋友都是這樣做，「買這棟房她一毛都沒出，卻要求掛在她名下，這不合理，我不同意，她就常常抱怨我沒給她安全感」。

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原PO感嘆，房子的問題是第一條導火線，第二條導火線是妻子說要掌管家中財務，「我薪水、獎金、年分紅加股票投資，總計平均每月收入約88萬元，扣除房貸及我個人月開銷15萬元，餘額約55萬元通通給她。照理說家中開銷及其他支出頂多5萬元，也就是說，她每月有50萬元可運用，夠她去當貴婦天天逛百貨、喝下午茶了，但結婚隔年就跟我說不夠花，要我把個人月開銷降低然後多餘的錢給她，我不同意，她就一直碎碎念。」

▲原PO的妻子知道他的帳戶密碼。（示意圖／ETtoday資料照）

最後一條導火線是存款，原PO控訴，因為妻子持有他的存摺、印章及密碼，結婚之後竟然偷偷把他辛苦存下來的錢領到只剩20萬元，詢問錢花到哪裡去了，居然回答是平日開銷花掉，「3年花掉1000萬元，當我腦殘好騙嗎？唯一合理的解釋就是她不斷提款，把錢存進自己的戶頭。所以我攤牌了，要離婚了，現在感覺真好！」

大多數網友看完原PO的抱怨文，紛紛安慰他早點想開還有救，「覺得你也太厲害了，但是我也好想知道錢到底去了哪裡」、「你能撐3年想必也是曾經深愛過」、「你之前好像靠北過妻子，還問大家這樣是不是應該要離婚，竟然真的離婚成功」。不過，也有部分網友質疑，文章內容描述有點奇怪，可能是篇幻想文，「重點就是要告訴大家你薪水很高」。