獨／新北市警局驚爆性騷！學長約實習生共浴互搓　逼脫光按摩

▲新北市爆發年輕警員被學長邀約共浴、裸體按摩的性騷擾事件。（示意圖／翻攝自pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

新北市警局某派出所王姓員警，去年初邀約到所內實習的小學弟，到新店區飯店開房間，堅持要學弟一起洗澡搓背，出浴後還要小學弟別穿衣服，趴床上讓他按摩，之後再互換位置，小學弟嚇得穿上衣服坐沙發上等到天亮，事隔10個月後提告，因為超過告訴期，且小學弟有機會逃走卻選擇留下，台北地檢署處分不起訴王姓員警。

據了解，本件被害小學弟是在2019年底，被分配到新北市某分局派出所，接受王姓警員指導實務訓練，實習2個月結束後，王姓警員透露喜歡小學弟，並邀請小學弟，在2020年1月間，到新店碧潭某飯店共宿一晚。

小學弟指控，他因為不好意思拒絕學長赴約，到了房間內，王姓警員又堅持要2人共浴互相搓澡，卻趁隙偷摸他的下體，他閃躲遮掩，匆匆洗完澡後，王姓警員又要他趴在床上，由王姓警員先幫他按摩，接著再換他幫王姓警員。

▲小學弟被學長嚇到，趕緊穿好衣服坐在房間沙發上等到天亮。（示意圖／免費圖庫pixabay）

小學弟嚇得起身，以天冷為由，拿起衣服穿上，坐在房間內沙發睜著眼直到天亮，和王姓警員一起辦理退房後，各自回家，隱忍到11月，才決定向所屬分局提告性騷擾及強制猥褻。

因事發的新店區飯店屬台北地檢署轄區，檢察官收案後發現，小學弟提告的性騷擾部分，依法只有6個月告訴期，小學弟明顯已經逾期，至於強制猥褻部分，依小學弟指控內容，小學弟應有機會拒絕表達留下或離開的機會，無證據顯示王姓警員曾施加強暴脅迫，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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