新婚夜「忘了新娘還在飯店」！新郎送完客自行返家　網全笑翻

實習記者陳妙津／綜合報導

不少人結婚時因為不熟悉流程，或是過於緊張而發生糗事。安徽毫州一名新郎在婚宴結束送完賓客後，竟將新娘忘在飯店，獨自跑到伴郎的房間睡覺，讓新娘在飯店苦候數小時後自行返家，尷尬烏龍讓網友紛紛笑稱「第一次結婚沒經驗」。

根據《搜狐新聞》報導，新娘高小姐表示，當天新郎喝了點小酒，婚宴結束後到門口送客，因為她穿著單薄的敬酒服，所以先回到飯店內等新郎送完客，準備一起返家，沒想到左等右等，遲遲不見新郎身影，原本以為對方是去處理重要的事，卻一等就是好幾小時，她還無聊到自拍影片吐槽，最後決定自行返家。

▲▼新娘被忘在飯店，無奈自拍展示淒涼處境。（圖／翻攝自微博）



直到凌晨新郎返家，高小姐才知道原來另一半單純是把自己忘在飯店，送客完後直接跑去伴郎房間睡覺兼醒酒，完全忘記剛娶來的老婆還在飯店苦苦守候，當場傻眼。

雖然新郎自知犯下大錯，立刻買來兩隻大熊道歉賠罪，連呼「今天給妳帶了兩隻小熊，安慰妳一下寶貝」，但當天還是被踹出新房，只能含淚檢討過錯。

▲新郎抱2隻大熊尷尬賠禮。（圖／翻攝自微博）



網友看了則紛紛笑翻留言，「第一次結婚沒經驗」、「這也能忘，厲害」、「誰不是第一次結婚啊」、「新娘說我和我的狗睡的哈哈哈哈」、「以前當伴郎，角色沒轉換過來」、「好傢伙，老婆都不要了」、「剛結婚就這樣不好吧…」、「換成是我也生氣」、「到底喝多少」。