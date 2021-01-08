算錯人頭沒排到口罩號碼牌　婦大鬧買到了！再控路人酸她：魯小小

▲婦人因為漏算排隊人龍中的小孩子，結果領不到買口罩號碼牌。（示意圖與本案無關／資料照）

記者劉昌松／台北報導

1名婦人到藥妝店排隊買口罩，疑因漏算隊伍中的小孩子，等了半天沒拿到號碼牌，氣得跟藥妝店員理論，路人在一旁討論事情來龍去脈，有人用台語說：「她沒排到在張、魯小小，讓店員處理」，最後婦人如願買到口罩，仍然氣不過，指控李姓、高姓男子涉嫌妨害名譽，但因毫無證據顯示那兩句話是誰說的，台北地檢署8日處分不起訴。

婦人8月間到台北市羅斯福路上的屈臣氏買口罩，為了避免浪費時間，特地算了一下現場排隊人數，覺得還有機會拿到限量號碼牌，就加入排隊，沒想到最後空等一場，拿不到號碼牌的婦人氣得質問店員怎麼回事，旁邊一群民眾議論，可能是婦人漏算了隊伍中的小孩子，少算人頭排錯隊。

婦人不接受這樣的答案，持續和店員理論，圍觀民眾中，傳出幾句「她沒排到在張、魯小小，讓店員處理」，婦人認為是現場的李姓男子、高姓男子在誹謗她，跑到警局提告，但是之後檢察官傳喚她時，她只給了張狀紙，表示不想與2個被告同庭，之後再也沒出庭。

而李男和高男都到庭否認說過這些話，現場民眾也不曉得是誰說的，檢察官因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴2人。據了解，原本沒拿到號碼牌的婦人，其實最後還是有買到口罩。

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