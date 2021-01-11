女大生環島21天「擦反光鏡」！遇車禍堅持繼續　催淚全紀錄網看哭

記者黃可昀／綜合報導

3年前有一位76歲阿伯「張秀雄」每天騎上百公里，就為了擦亮路邊的反光鏡，給用路人清晰安全的行車視線，這善舉一做就是7年，人們稱他為「反光鏡菩薩」。受到張秀雄的啟發，兩名女大學生從苗栗出發環島21天，沿途經過19個縣市，擦亮了333面反光鏡，途中遇到颱風、手機泡水、機車拋錨等困難，她們都一一克服，「值得慶幸的是人沒有大礙，沒能阻止我們繼續向前。」

▲環島21天擦反光鏡。（圖／翻攝自YT／教育部青年發展署YDA，下同）



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教育部青年發展署每年都舉辦「青年壯遊臺灣-尋找感動地圖實踐計畫」，去年獲獎的就是這兩名擦反光鏡的女大生，分別是元智大學宋侑芩與國立臺灣師範大學余依軒，兩人組成團隊取名為「咪露de澎」，從苗栗逆時針環島21天，只要看到路邊髒髒的反光鏡，就立即停車拿出長刮刀清潔，她們經過的每一面反光鏡都瞬間變亮晶晶，21天下來共擦了333面反光鏡，足跡遍布屏東、蘭嶼、台中等縣市。

▲途中遇到車禍意外。



不過，環島之旅並沒有這麼順利，不僅遇到狂風暴雨、機車拋錨，甚至還發生車禍緊急送醫，所幸這些困難都沒阻礙她們繼續前進。她們最想感謝的是沿路借她們寄宿的朋友、家人，很多路過的民眾看到她們在擦反光鏡，也主動上前鼓勵、感謝，還有熱情路人請喝啤酒，讓團隊深深感覺到「幸福的人不是因為擁有的多，而是對再平凡不過的事物都能感受細微。」

「110年尋找感動地圖實踐計畫」已開放徵件，15至35歲青年都可提案參加，截止日為3月25日，2人（含）以上組團即可報名，獎金最高8萬元（https://reurl.cc/R6dQWD）。

▼沿途遇到很多主動幫忙、打氣的路人。

