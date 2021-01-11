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「民進黨有太多樂觀理解」　江啟臣：蓬佩奧對美中台投了一記變化球

▲▼江啟臣評台美關係發展。（圖／翻攝自江啟臣臉書）

▲江啟臣評台美關係發展。（圖／翻攝自江啟臣臉書）

記者徐政璿／台北報導

川普政府距離卸任剩下不到11天，美國國務卿蓬佩奧於美東時間週六（9日）宣布取消內部對台交往的自我限制（Self-imposed restrictions）。對此，國民黨主席江啟臣認為，「民進黨有太多樂觀理解」，蓬佩奧的宣示，對美中台關係未來的走向投了一記變化球。

江啟臣表示，如果這樣的宣示是在美國政局穩定的狀況下宣誓，必然令人為之一振。然而，距離川普下台、蓬佩奧卸任，只剩下短短10天；而且近日爆發暴民入侵國會山莊的事件，更是引發川普內閣紛紛辭職，川普更面臨最後的彈劾，堅守崗位的蓬佩奧做出這樣的宣示，真的可以完全樂觀看待嗎？

「幾位前AIT資深的涉台官員，都提出了不一樣的意見」，江啟臣列舉，AIT前處長包道格（Douglas Paal）說，除了短暫象徵性外，對台灣沒有任何好處；AIT前理事主席、卜睿哲（Richard Bush）表示「很難理解此舉的意義」；AIT前處長楊甦棣（Stephen Young）對於美國常駐聯合國代表克拉芙特訪台，更直接表示，「在一個跛腳政府即將下台的最後幾天，派一個高層美國訪客到台灣簡直是奇怪，而且 時機也很糟。」

江啟臣強調，這些不同意見，更值得民進黨政府參考。尤其，面對川普政府臨別秋波，民進黨內已經有太多過度樂觀雀躍的理解，外交作為上更應該避免因此失準。 

至於國民黨的態度，江啟臣說，國民黨始終正面看待中華民國與美國官方關係的進步，也會努力在符合中華民國憲法與人民普遍期待的前提上，協助國家推動對美交流，美國對於民主制度價值的立場，一向與我方相同，因此親美是多數台灣民眾與國民黨共同的意見，「追求與維護中華民國國家利益仍然是最根本的對外政策指導」。

江啟臣認為，蓬佩奧的宣示能否延續到拜登政府，將是關鍵指標，兩國互訪層級未來如果真的能夠進一步提高，當然是好事一件，但仍應該確保這樣交往層級永續提升，不要曇花一現，更要有實質的政策互惠，追求獨立自主的對外關係，堅持平等友好、互惠互利等原則，以務實地因應對美及對中國大陸關係間的連鎖變化，#不要變成美國與中國大陸任何一方對弈的籌碼。

最後，江啟臣強調，國家利益不分朝野，民進黨更也不應該以「親美 Vs.反美」二分法的方式，將在野黨的預先示警與合理憂心，任意扣上「反美」的帽子，然後做成政治攻擊的標靶。

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