美眾院再打川普！　考慮引《第25修正案》促副總統解除總統職位

▲眾議院議長裴洛西表示將尋求解除川普職務。（組圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）美東時間周日（10）表示，眾議院考慮正式要求副總統潘斯（Mike Pence）聯合內閣成員，援引憲法《第25修正案》，宣告總統川普「無能再履行總統職務」。

民主黨眾議院黨鞭柯里（James Clyburn）早前告訴CNN，周二（12日）或周三（13日）就會提出擬定好彈劾條文並提出進入議程。當時裴洛西也揚言若川普不願自己下台，或是潘斯不肯主動啟用憲法《第25修正案》，民主黨人就會正式提出彈劾案。民主黨預計提出彈劾的時間比先前延後1至2日，或是為《第25修正案》空出時間，期望能以更短的時間搶在川普卸任前先攆他下台。

On Monday morning, there'll be resolution in the House calling on the @VP "to convene and mobilize the Cabinet to activate the 25th Amendment to declare the President incapable of executing the duties of his office," @SpeakerPelosi tells colleagues. pic.twitter.com/kgyPGmo8XL — Steve Herman (@W7VOA) January 10, 2021

數小時後裴洛西發布一項給眾議院議員的聲明，《美國之音》白宮記者赫爾曼（Steve Herman）轉發聲明內容，當中指出眾議院考慮周一（11）審議一項決議，公開要求潘斯「召集並動員內閣成員啟動《第25修正案》，宣布總統無能再履行其職務。」

若決議通過，潘斯將只有24小時的時間回應，12日便是最後死線，因此若潘斯拒絕或不予回應，接下來登場的就會是彈劾條文。