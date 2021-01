美眾院再打川普！　考慮引《第25修正案》促副總統解除總統職位

▲眾議院議長裴洛西表示將尋求解除川普職務。(組圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)美東時間周日(10)表示,眾議院考慮正式要求副總統潘斯(Mike Pence)聯合內閣成員,援引憲法《第25修正案》,宣告總統川普「無能再履行總統職務」。

民主黨眾議院黨鞭柯里(James Clyburn)早前告訴CNN,周二(12日)或周三(13日)就會提出擬定好彈劾條文並提出進入議程。當時裴洛西也揚言若川普不願自己下台,或是潘斯不肯主動啟用憲法《第25修正案》,民主黨人就會正式提出彈劾案。民主黨預計提出彈劾的時間比先前延後1至2日,或是為《第25修正案》空出時間,期望能以更短的時間搶在川普卸任前先攆他下台。

On Monday morning, there'll be resolution in the House calling on the @VP "to convene and mobilize the Cabinet to activate the 25th Amendment to declare the President incapable of executing the duties of his office," @SpeakerPelosi tells colleagues. pic.twitter.com/kgyPGmo8XL