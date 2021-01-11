才有女員工猝死！拼多多23歲工程師「穿著睡衣」...27F家中跳樓亡　

▲拼多多2020年12月30日早間美股收盤，股價大漲逾15%創歷史新高，市值達2038億美元。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸電商巨頭拼多多日前才慶祝市值破2000億美元，不料數日後爆出壓榨勞工，繼23歲女員工在加班回家路上猝死後，再有一名譚姓工程師在家中跳樓自殺。目擊者透露，「他當時穿著睡衣睡褲，然後趴在那裡，聽他們說是23歲，跳的時候父母正在搞飯菜。」

▲目擊者講述經過。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，譚姓員工8日早上8時37分向主管請假，但未說明請假原因，9日中午從湖南長沙27樓家中跳下，當場離世，法醫到場勘驗後確認自殺。

譚男2020年7月8日入職拼多多擔任技術開發工程師。公司內部通告顯示，該名員工已通過公司試用期，並於2020年12月30日完成轉正流程，績效平均分80分左右（100分制）；拼多多派出的工作小組已抵達長沙，將全力配合家屬善後。

▼ 拼多多證實有員工自殺 。（圖／翻攝自微博）

然而就在數日前，拼多多新疆買菜一名女員工工作到淩晨，在回家的路上猝死。她2020年10月在微信朋友圈的PO文隱約表露對公司不滿，「資本主義文革，還真就全員韭菜。」

▲拼多多員工猝死 。（圖／翻攝自微博）

事後拼多多竟表示，「底層人民哪一個不是用命換錢，不認為是資本的問題，而是這個社會的問題，這是一個用命拼的時代。」

回應一出引爆網友對拼多多以及其期望員工無休止工作的猛烈批評，相關話題在新浪微博上吸引了超過2億次的瀏覽。

▲拼多多冷血回應。（圖／翻攝自微博）

其實，在科技公司員工的抱怨以及發生員工早逝事件之前，一周工作6天，每天從上午9時工作到晚上21時，還有其他額外的加班加點的「996」工作模式在過去幾年都引發了批評。

更有知情網友透露，拼多多公司內部制度分為三類，「第一檔，也是基礎檔，996；第二檔，中檔，也就是超級大小周模式，一周工作7天，下一周工作6天，也就是每工作13天休息1天。這種模式算下來，每個月工作時長不低於300小時，內部代號，『本分303』；第三檔，地獄模式，全周無休。是的，一天都不能休息，每個月工作時長超過400小時，而這位猝死員工所處的『多多買菜』，就是這一檔。」

▲拼多多的創始人黃崢身家水漲船高，超越馬化騰成為大陸第三富豪。（圖／CFP）

此前拼多多還在公司洗手間安裝計時器，監督員工如廁。如今，拼多多再度成為輿論撻伐焦點，還有網友稱其是「2021年的富士康」，「血汗工廠拼多多」、「勞動法：我是誰？我在哪？我是真實存在的嗎」、「不止是拼多多，所有996公司一個別落下」。

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