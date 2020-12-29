20歲女大生打工第四天詭死！深夜投訴「房間有鬼」…隔天爆頭亡

▲女大生墜亡。（示意圖／取自pakutaso，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

「她說懷疑房間有鬼要換房間，還說想和老闆娘一起睡，懷疑房間有攝像頭…」娟娟（化名）是大一學生，趁著暑假來湖南打工，然而，她卻在來到道縣的第三天決定放棄工作選擇回家，第四天在賓館死亡。她生前遭遇過什麼？為什麼突然自殺？

據《瀟湘晨報》報導，7月9日清晨，20歲的娟娟被發現墜亡在湖南道縣一賓館門口，經鑑定符合自殺。

娟娟是江西某大學的大一學生，趁著暑假特地來湖南道縣打暑期工，入職一間補習班，給學生補習英語。7月6日凌晨，她坐火車來到當地，沒想到接下來幾天的經歷，卻和她想像中的完全不一樣。

她7日早上8時許曾通過微信向父親抱怨當地條件差、工作辛苦，還表示與他人相處不好。8日早上，也就是來道縣的第三天，她決定回家。

當天，娟娟獨自入住銀泉賓館，之後又與賓館老闆娘起了摩擦。到晚上22時許，她懷疑賓館安全性，提出了多種要求，比如懷疑房間「有鬼」要換房間、想和老闆娘一起睡、房間有攝像頭等等。

9日7時許，老闆娘發現娟娟倒在賓館門前，遂報警。後經警方現場查看認定，娟娟高墜，當場爆頭慘死。

事發後，娟娟父母起訴至道縣法院，向賓館和補習班索賠102萬餘元（人民幣，下同）。日前，法院作出判決表示，補習班因造成死者心理落差，承擔10%的責任；道縣銀泉賓館因為護欄高僅僅約96公分，承擔5%；娟娟自身承擔85%的責任。

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