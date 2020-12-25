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超好勸！救援氣墊被車擋到　消防員「霸氣一句話」讓2男放棄跳樓

超好勸！救援位置被車擋到　消防員「霸氣一句話」讓2男放棄跳樓。（圖／翻攝自微博／鳳凰網江西頻道）

▲接獲報案，消防員立即趕到現場。（圖／翻攝自微博／鳳凰網江西頻道

記者李振慧／綜合報導

江西新余市2名男子爬上頂樓想要輕生，消防人員接到報案緊急趕到現場，鋪氣墊時發現一輛車子擋路，沒想到車主就是輕生男子，消防員霸氣問了一句話後，竟然就讓2男立即打消跳樓念頭。

《鳳凰網》報導，新余市救援支隊平安路中隊21日接到報案，有2名男子爬到飯店頂樓想要跳樓。消防員抵達發現救援位置被擋住，忍不住詢問，「那個車是誰的？」附近民眾回答，「他們（跳樓者）自己的」，沒想到消防員直接對跳樓者喊話，「要不你先下來把車開走啊」。

消防員向2男表示，要把車移走才能鋪氣墊保護他們安全，沒想到2男竟然乖乖照做，立即回覆「好的，馬上下來」，下樓移車時當場被警察帶走。驚險事件意外變喜劇，讓網友笑稱，「史上最好勸的救援」、「一句話讓樓頂大哥忘記跳樓這回事」、「命可以不要，車不能砸到」、「既然給了台階，就下吧」。

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自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995、張老師專線：1980。

▼消防員一句話意外解決跳樓事件。（圖／翻攝自微博／鳳凰網江西頻道）

超好勸！救援位置被車擋到　消防員「霸氣一句話」讓2男放棄跳樓。（圖／翻攝自微博／鳳凰網江西頻道）

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