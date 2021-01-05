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23歲OL「全年無休」猝死！公司冷回：人都是拿命換錢…3招榨乾員工

▲▼拼多多23歲女員工長期加班猝死。（圖／翻攝自微博）

▲拼多多冷血回應。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友爆料3日稱，電商巨頭拼多多一位23歲的員工2020年12月29日工作到凌晨之後，在回家的路上猝死。據悉，死者在新疆地區工作，負責賣菜業務，生前已經和男友有結婚計劃。據悉，這名員工在2020年10月一條微信朋友圈發文曾隱約表露對公司不滿，「資本主義文革，還真就全員韭菜。」

綜合陸媒報導，1月4日上午，有網友在網站「知乎」發問題稱，「如何看待網傳拼多多員工加班後猝死一事？」沒想到，認證為「拼多多官方帳號」的帳號在相關問題下回答，「底層人民哪一個不是用命換錢，不認為是資本的問題，而是這個社會的問題，這是一個用命拼的時代。」該回應引發網友聲討，許多網友在拼多多知乎、微博、微信等帳號下留言，批評超級冷血。

▲▼拼多多23歲女員工長期加班猝死。（圖／翻攝自微博）

▲知乎打臉。（圖／翻攝自微博）

目前，該回答在知乎上無法找到。不過，相關截圖仍在新浪微博等平台上流傳。拼多多4日下午發布了一份官方說明，公司同事一直陪伴死者家屬，遵死者父母意願，該員工已於1月3日火化，公司也不對外發公吿。拼多多又稱，網傳截圖所說的「拼多多官方回應」不實，呼籲網友不要相信各種網傳截圖和所謂的「拼多多回應」，「在此公吿之前，拼多多從未發布過網傳截圖的『官方回應』，我們堅決反對截圖上的觀點。」

不過，至4日晚上6時22分，知乎官方帳號「知乎小管家」發文打臉拼多多的回覆。知乎表示，「拼多多是知乎註冊用戶，其身分真實無誤。知乎有嚴格的身分認證流程和機制。4日8時19分49秒，拼多多創建上述回答，8時20分17秒，拼多多自行刪除了上述回答。」

▲▼拼多多23歲女員工長期加班猝死。（圖／翻攝自微博）

▲拼多多再次發言。（圖／翻攝自微博）

在知乎確認截圖內容屬實後，拼多多這次發表聲明承認，「經排查，該內容是拼多多營銷合作供應商員工用個人手機發布，該言論不代表任何拼多多官方態度，拼多多官方對該言論表示強烈反對，此事是拼多多對官方帳號管控不嚴導致，向公眾表示真誠歉意。」這份最新聲明，還附上了涉事供應商員工按壓了指紋的說明信。

該事件引發了網友對拼多多以及其期望員工無休止工作的猛烈批評，相關話題標籤在新浪微博上吸引了超過2億次的瀏覽。其實，在科技公司員工的抱怨以及發生員工早逝事件之前，一周工作6天，每天從上午9時工作到晚上21時，還有其他額外的加班加點的「996」工作模式在過去幾年都引發了批評。

更有知情網友透露，拼多多公司內部制度分為三類，「第一檔，也是基礎檔，996；第二檔，中檔，也就是超級大小周模式，一周工作7天，下一周工作6天，也就是每工作13天休息1天。這種模式算下來，每個月工作時長不低於300小時，內部代號，『本分303』；第三檔，地獄模式，全周無休。是的，一天都不能休息，每個月工作時長超過400小時，而這位猝死員工所處的『多多買菜』，就是這一檔。」

上海市長寧區勞動保障監察大隊表示，接到網絡輿情後，勞動保障監察部門已對拼多多公司的勞動用工情況進行調查，會對該公司用人合同、用工時間等情況進行檢查。

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