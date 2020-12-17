蕭美琴盼台美簽署「避免雙重課稅協定」　增加企業投資吸引力

▲駐美代表蕭美琴。（資料照／記者李毓康攝）

文／中央社

駐美代表蕭美琴今天表示，若台美能洽簽避免雙重課稅協定，將能增加投資吸引力。台灣有意願就此與美方展開討論，以進一步支持相互投資與雙邊經濟夥伴關係。

蕭美琴今天出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）一場討論美台未來關係的視訊研討會，會中重申希望台美盡快就雙邊貿易協定（BTA）展開協商，並在台美經濟繁榮夥伴對話基礎上繼續合作往來。

她指出，雙邊投資是美台經貿關係的重要組成部分。日前台積電宣布赴美投資，包括微軟（Microsoft）、谷歌（Google）等大型跨國企業也增加在台灣的投資。但在雙邊經貿關係中仍有一些懸而未決的議題有待解決。

蕭美琴表示，台灣近來加強對智慧財產權的保護、強化法律結構以因應商業間諜活動等的努力獲得肯定，台灣致力於克服許多障礙，以增加雙向投資。

蕭美琴也特別提出避免雙重課稅議題。她表示，台灣與加拿大等其他國家簽有避免雙重課稅協定，但和美國尚未簽署。包括台灣與美國企業團體都對此議題曾表達關切，如果企業要被雙邊政府徵稅2次，將不具投資吸引力。這是台灣有意願在未來討論的議題，作為進一步支持相互投資與雙邊經濟夥伴關係的基礎。

工商協進會理監事聯席會議9月在台北召開時，與會業者曾趁著經濟部長王美花發表專題演講的機會，當面表達希望台美能簽署避免雙重課稅協定的期望。王美花當時回應，避免雙重課稅協定是努力目標，如果雙邊洽簽完成，將有望促使彼此更有動力、意願投資，因此會極力爭取。