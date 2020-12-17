　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴盼台美簽署「避免雙重課稅協定」　增加企業投資吸引力

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲駐美代表蕭美琴。（資料照／記者李毓康攝）

▲駐美代表蕭美琴。（資料照／記者李毓康攝）

文／中央社

駐美代表蕭美琴今天表示，若台美能洽簽避免雙重課稅協定，將能增加投資吸引力。台灣有意願就此與美方展開討論，以進一步支持相互投資與雙邊經濟夥伴關係。

蕭美琴今天出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）一場討論美台未來關係的視訊研討會，會中重申希望台美盡快就雙邊貿易協定（BTA）展開協商，並在台美經濟繁榮夥伴對話基礎上繼續合作往來。

她指出，雙邊投資是美台經貿關係的重要組成部分。日前台積電宣布赴美投資，包括微軟（Microsoft）、谷歌（Google）等大型跨國企業也增加在台灣的投資。但在雙邊經貿關係中仍有一些懸而未決的議題有待解決。

蕭美琴表示，台灣近來加強對智慧財產權的保護、強化法律結構以因應商業間諜活動等的努力獲得肯定，台灣致力於克服許多障礙，以增加雙向投資。

蕭美琴也特別提出避免雙重課稅議題。她表示，台灣與加拿大等其他國家簽有避免雙重課稅協定，但和美國尚未簽署。包括台灣與美國企業團體都對此議題曾表達關切，如果企業要被雙邊政府徵稅2次，將不具投資吸引力。這是台灣有意願在未來討論的議題，作為進一步支持相互投資與雙邊經濟夥伴關係的基礎。

工商協進會理監事聯席會議9月在台北召開時，與會業者曾趁著經濟部長王美花發表專題演講的機會，當面表達希望台美能簽署避免雙重課稅協定的期望。王美花當時回應，避免雙重課稅協定是努力目標，如果雙邊洽簽完成，將有望促使彼此更有動力、意願投資，因此會極力爭取。

ET快訊
下波「急凍4天」時間點出爐　低溫探13°C
LINE打「聖誕」沒效　要輸這三組關鍵字才有彩蛋
快訊／法國總統馬克宏確診新冠　將隔離7天
「屏東巨獸」仰頭曬日光　成功抓到了！
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨：江啟臣替蘇偉碩錯假訊息背書　別拿言論自由當造謠遮羞布

內政部修正社會團體財務處理辦法　讓財務處理更自主

蕭美琴盼台美簽署「避免雙重課稅協定」　增加企業投資吸引力

民調負評多於正評　蘇貞昌：院長是高耗損的工作

萌娃齊喊小英老師好！　蔡英文赴幼兒園「手作湯圓」推官兵托育

俄舞團44人隔離處在福華飯店　黃珊珊：希望一致到集中檢疫所

AIT反擊國民黨：政治人物散播不實資訊　引發無根據焦慮沒意義

羅智強控萊劑有毒明赴警局自首　證據是「蔡英文拿毒牛標語趴趴走」

黃子哲轟政府打壓蘇偉碩：台灣將會成為「查水表共和國」！

減稅小確幸！基本生活費調7千　蘇貞昌：政府跟人民努力的成績

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

白家綺3月卸貨「雙魚女寶寶」　笑回：我不會讓她討人厭的！

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

郭彥均沒有信用卡「每月花不到1.5萬」　終於「辦卡」興奮：做人不用再那麼孬了！

國中兒偷買1萬球鞋「同學穿的2萬」　侯昌明怒變臉：你有什麼資格

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

民進黨：江啟臣替蘇偉碩錯假訊息背書　別拿言論自由當造謠遮羞布

內政部修正社會團體財務處理辦法　讓財務處理更自主

蕭美琴盼台美簽署「避免雙重課稅協定」　增加企業投資吸引力

民調負評多於正評　蘇貞昌：院長是高耗損的工作

萌娃齊喊小英老師好！　蔡英文赴幼兒園「手作湯圓」推官兵托育

俄舞團44人隔離處在福華飯店　黃珊珊：希望一致到集中檢疫所

AIT反擊國民黨：政治人物散播不實資訊　引發無根據焦慮沒意義

羅智強控萊劑有毒明赴警局自首　證據是「蔡英文拿毒牛標語趴趴走」

黃子哲轟政府打壓蘇偉碩：台灣將會成為「查水表共和國」！

減稅小確幸！基本生活費調7千　蘇貞昌：政府跟人民努力的成績

民進黨：江啟臣替蘇偉碩錯假訊息背書　別拿言論自由當造謠遮羞布

影像編輯更靈活！iOS 14.3新增Apple ProRAW功能

村口一夜冒出「90座墳墓」！居民開挖見「詭異遺骸」嚇壞

《鬼滅》盜錄太嚴重！《FGO劇場版》日方取消台灣提早上映優待

月球樣本是否與美國分享？　中國航天局：取決於美方態度

初次見面巨嬰可可狂貼她肚子　奴才聽一句話驚呆：是暖男！

羅智強聲援蘇偉碩反萊牛18日「自首」　信義分局：依法處理

內政部修正社會團體財務處理辦法　讓財務處理更自主

兒子一直說沙發有東西！媽以為幻想玩伴...蹲下見大眼偷渡客嚇翻

王棠云2歲兒學照顧早產妹　秀秀怪獸玩偶Q爆

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

政治熱門新聞

「我只是個小醫生」　蘇偉碩恐面臨3年徒刑：醫界寒蟬效應

俄舞團隔離飯店曝光！北市：盼到集中檢疫所

醫師反萊豬遭警約談！　謝龍介回應了

民團曝「廢萊豬行政命令」調查　綠營竟僅1人反對

台中勞工局長捲婚外情…遭爆「與人妻上摩鐵」

醫師「反萊豬」被約談　國民黨：民進黨已成民主怪獸

醫稱萊劑比搖頭丸毒挨告　民眾黨團籲：停止壓制言論自由

馬英九PO美食遭歪樓「眼睛」　衝Google熱搜冠軍

楊志良：我說萊豬有毒　請也通知我去派出所

NCC對7頻道開罰！中天還有舊案未了

蔡英文令民進黨全力捍衛國防預算

蘇偉碩2012年砲轟馬政府「要我們吃毒」

蔡政府再減稅　綠委：20年唯一不舉債政府

新北通過外送平台條例　「每日送餐不得超過12小時」

更多熱門

相關新聞

蕭美琴透露軍購智慧水雷　國防部：美方未同意

蕭美琴透露軍購智慧水雷　國防部：美方未同意

駐美代表蕭美琴今年8月12日在華府智庫視訊研討會上，談及台灣國防相關發展的議題時表示，台灣正在與美方就軍購進行討論，包括「岸防巡航飛彈系統」（CDCM）與智慧水雷等都在討論之列。海軍參謀長敖以智16日表示，到目前為止就軍方接受的訊息，「美方沒有說要提供我們這個東西」；國防部副部長張哲平也說，國軍在2018年提出時美方就不同意。

蕭美琴：在美生活吃美豬、牛肉未產生健康問題

蕭美琴：在美生活吃美豬、牛肉未產生健康問題

駐美代表處「全員陰性」11日復工　蕭美琴：謝謝大家關心

駐美代表處「全員陰性」11日復工　蕭美琴：謝謝大家關心

蕭美琴隔離出關　PO照報平安

蕭美琴隔離出關　PO照報平安

駐美代表處23人居家隔離14天　預計30日前完成全員採檢

駐美代表處23人居家隔離14天　預計30日前完成全員採檢

關鍵字：

蕭美琴台北關係雙重課稅

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

即／猥褻孩童　男子遭活活打死

蔡依林「挺孕肚」無預警報喜！　點開第1秒...粉絲全嚇瘋：太震撼

中天主播扮女教官「兇到撐爆制服」

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

國小生留絕望手寫信跳樓：我活得太累了！

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

韓瑜驚見活春宮崩潰！尪舌吻親家洗鴛鴦浴

林莎遭拍床照　超兇畫面瘋傳！

歐陽娜娜拿別人東西沒問！陸網怒開砲

小賈斯汀真的追蹤「台正妹網紅」！

陪陌生人離婚！他「什麼都不做」卻在日本爆紅

更多

最夯影音

更多
找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫
搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面