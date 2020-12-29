快訊／拜登就職典禮規模縮小　外交部曝蕭美琴「還沒有要到票」

▲駐美代表蕭美琴。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國總統就職典禮預計2021年1月20日登場，國民黨立委陳以信詢問是否駐美代表蕭美琴可能參加，外交部次長田中光表示積極爭取，北美司長徐佑典則進一步指出，「現在還沒有真正要到票參加」。

至於若蕭美琴最後成功與會是否會向美方高層提到國人對於萊豬的疑慮，田中光表示，蕭美琴會把國家利益放最前面。

國民黨立委陳以信28日在立法院外交國防委員會上，質詢田中光目前我國組團祝賀美國總統就職典禮的相關規劃，田中光指出，美國就職大典有一個「就職典禮議員聯合委員會」辦理，但從來沒有邀過各國代表，只有參、眾議員去函邀請；美方必須1月6日確定選舉人團投票結果，才會在1月20才會進行，我方現在密集跟美方連繫。

由於我國過去多次派祝賀團參加美國總統就職典禮，陳以信當場也提問「現在還可能出團嗎」，田中光對此則表示，「當然是有可能」，但就職大典規模縮小到希望參眾議員帶一個家人參加，我方都積極爭取。陳以信聽聞後則強調，「我個人很願意前往，如果有機會都要爭取。」

對於蕭美琴人有沒有把握能夠出席，田中光說，還在積極辦理這個事情。徐佑典進一步補充指出，美國總統就職典禮規模已縮小到跟美國國情咨文一樣，人數不會太多，田次長之所以表示還在盡量爭取當中，是因為現在還沒有真正要到票參加，目前積極爭取當中。

另外，陳以信也詢問外交部若蕭美琴代表台灣人參加，外交部會不會給她訓令、談什麼樣的議題，徐佑典則表示，就職典禮就是一種「ceremony」的場合，會跟議員互動，但他們非行政官員，所以會針對台美進行中的一些...，徐佑典的話還沒說完，就被陳以信打斷。

陳以信接著表示，我方就只有在就職大典場合上，能與美方高層講幾句話，比如過去總統參加教宗就職典禮時，藉此機會跟時任美副總統拜登講話。如果當天只有蕭美琴一人參加，希望她代表的不是只有民進黨政府，而是可以代表朝野不分黨派、全體2300萬國人，除祝賀美方外，希望可以轉達關於台美進口豬肉議題，不要只講好話。

對此，田中光則回應，以蕭美琴的個人歷練與智慧，她代表國家參加，會把國家利益放最前面。

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