蕭美琴透露有意軍購智慧水雷　國防部：美方未同意供售

▲Quickstrike-ER(QS-ER)智慧水雷。（圖／翻攝自美國空軍官網）



記者林銘翰／台北報導

駐美代表蕭美琴今年8月12日在華府智庫視訊研討會上，談及台灣國防相關發展的議題時表示，台灣正在與美方就軍購進行討論，包括「岸防巡航飛彈系統」（CDCM）與智慧水雷等都在討論之列。對此，海軍參謀長敖以智16日表示，到目前為止就軍方接受的訊息，「美方沒有說要提供我們這個東西」；國防部副部長張哲平也說，國軍在2018年提出時美方就不同意。

張哲平16日上午赴立法院外交及國防委員會，審查「110年度中央政府總預算案附屬單位預算關於國防部主管非營業基金」。國民黨立委陳以信質詢時表示，蕭美琴在今年8月曾主動透露，表明我方要向美國採購智慧型水雷，但這件事至今沒有下文，也未出現在美方已經公佈的軍售項目內，質疑此事是「見光死」。

▲國防部副部長張哲平。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，敖以智表示，到目前為止就軍方所接收到的訊息，「美方沒有說要提供我們這個東西」；張哲平也說，國軍當初在2018年提出時，美方就不同意。

陳以信批評，此事毫無前例可言，美方都還未答應軍售，我方就自行宣布，「好像一定要賣我們，為什麼她不用保密」，張哲平則回應，蕭美琴在美國是否有跟相關人士見面，或者進而其他意見交換，國防部不太了解。

張哲平說明，沒有所謂「見光死」這件事，也有很多台灣需要的武器項目，在我方持續請求美國供售4、5年後，「有的也還沒供售」。

戰略規劃司司長李世強也說，我方對美國所提出軍購項目後會製作說帖，並請駐美代表處及軍事代表團向美方爭取，遊說有很多種手段，就像先前爭取新一代戰機一樣，歷任駐美代表都有公開向媒體說明。

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