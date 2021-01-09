上拉拉山追雪！遭同事嗆「土包子」沒出國過　網曝1看點：超厲害

▲桃園市復興區拉拉山神木區降下瑞雪，附近高山茶園一片銀白世界。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

入冬以來最強寒流發威，桃園拉拉山8日凌晨飄下入冬以來第一道瑞雪後，晚間5點半北橫四稜段也開始飄雪，一名女網友也跟著上山去追雪，沒想到卻被公司同事酸「土包子才去拉拉山看雪」，嗆她一定沒出過國，她也不甘示弱地回嗆「我何止出過國，我還看過極光呢！」

該名女網友在臉書「爆怨2公社」發文，跟上這一波看雪的熱潮，到拉拉山欣賞浪漫的雪景，結過卻被公司的同事吐槽「土包子才去拉拉山看雪」，還笑她一定沒有出過國，所以才跟風去看雪。

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她憤怒表示，現在疫情期間根本無法出國，能在台灣看到雪已經是很不容易的事情了，有得看當然要看，「這同事只去過東京就在那邊囂張，我何止出過國，我還看過極光呢！」





▲拉拉山今（9日）早雪況。（圖／桃園市觀旅局提供）

貼文一出後，引來許多網友回應，「你應該嗆她，身為台灣人沒看過台灣的雪你才是土包子，你全家都土包子啦」、「叫他出國去看，回來就會剩骨灰了，撒起來也跟雪一樣」、「別跟無知的人一般見識」、「笑他連台灣的雪都沒看過」、「他是不是嫉妒」。

不少網友也在底下留言搞笑，「那有啥，我的口袋就可以看月光了」、「有什麼了不起，我還常常看到別人泛綠光」、「我只能在家看著燈光」。其中也有網友羨慕「光極光就很厲害了」、「看過極光？這樣就超級厲害了」、「我長這麼大也沒看過雪，有機會真的想看看」。