產銷履歷、有機農產品標章分不清！一張圖讓你秒懂又安心吃

▲CAS優良農產品標章。（圖／翻攝農委會臉書，下同）



記者許展溢／綜合報導

農委會推出台灣豬標章後，讓國人注意到相關標章，除了禽肉品外，許多農產品同樣有屬於各自的標章，其中，產銷履歷標章、有機農產品標章讓不少人分不清楚，農委會特別整理出這些標章，讓大家能更了解，同時吃出安心。

CAS優良農產品標章

透過訂定驗證基準管理生產的原料、製程及成品的衛生安全和品質。嚴格檢驗，每月在CAS協會網站公布查驗結果，消費者可安心選購。

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▲產銷履歷農產品標章。

產銷履歷農產品標章

產銷履歷是自願性農產品驗證制度，通過驗證的產品才可宣稱「產銷履歷」並使用產銷履歷標章，看到農產品標示產銷履歷農產品標章，代表該項產品符合安全永續、資訊公開、可追溯及第三方驗證之核心精神。

▲臺灣農產生產追溯。



臺灣農產生產追溯

為了強化生產者之產品安全責任，自主管理並揭露生產資訊，以區隔國產及進口產品，促進在地生產在地消費。

▲臺灣米標章。



臺灣米標章

為協助民眾確認食米來源及品質，建立臺灣米優質形象。通過審核的餐飲業者可將臺灣米標章張貼於門市明顯處，或印製於產品包裝上，供消費者識別消費，外食更有保障。

「臺灣米標章」代表業者提供的米飯或米食料理使用100％臺灣米，經農糧署審核業者原料用米符合碾製日期半年內、CNS二等以上，且新鮮度為 pH6.5以上之臺灣米。

▲有機農產品標章。



有機農產品標章

基於生態平衡及養分循環原理，全程不使用化學肥料、化學農藥、基因改造生物及其產品，在生產、加工、分裝及流通過程皆須符合有機驗證基準並經第三方驗證機構驗證合格。