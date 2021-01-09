　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

產銷履歷、有機農產品標章分不清！一張圖讓你秒懂又安心吃

▲▼常見農產品標章。（圖／翻攝農委會臉書）

▲CAS優良農產品標章。（圖／翻攝農委會臉書，下同）

記者許展溢／綜合報導

農委會推出台灣豬標章後，讓國人注意到相關標章，除了禽肉品外，許多農產品同樣有屬於各自的標章，其中，產銷履歷標章、有機農產品標章讓不少人分不清楚，農委會特別整理出這些標章，讓大家能更了解，同時吃出安心。

CAS優良農產品標章
透過訂定驗證基準管理生產的原料、製程及成品的衛生安全和品質。嚴格檢驗，每月在CAS協會網站公布查驗結果，消費者可安心選購。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼常見農產品標章。（圖／翻攝農委會臉書）

▲產銷履歷農產品標章。

產銷履歷農產品標章
產銷履歷是自願性農產品驗證制度，通過驗證的產品才可宣稱「產銷履歷」並使用產銷履歷標章，看到農產品標示產銷履歷農產品標章，代表該項產品符合安全永續、資訊公開、可追溯及第三方驗證之核心精神。

▲▼常見農產品標章。（圖／翻攝農委會臉書）

▲臺灣農產生產追溯。

臺灣農產生產追溯
為了強化生產者之產品安全責任，自主管理並揭露生產資訊，以區隔國產及進口產品，促進在地生產在地消費。

▲▼常見農產品標章。（圖／翻攝農委會臉書）

▲臺灣米標章。

臺灣米標章
為協助民眾確認食米來源及品質，建立臺灣米優質形象。通過審核的餐飲業者可將臺灣米標章張貼於門市明顯處，或印製於產品包裝上，供消費者識別消費，外食更有保障。

「臺灣米標章」代表業者提供的米飯或米食料理使用100％臺灣米，經農糧署審核業者原料用米符合碾製日期半年內、CNS二等以上，且新鮮度為 pH6.5以上之臺灣米。

▲▼常見農產品標章。（圖／翻攝農委會臉書）

▲有機農產品標章。

有機農產品標章
基於生態平衡及養分循環原理，全程不使用化學肥料、化學農藥、基因改造生物及其產品，在生產、加工、分裝及流通過程皆須符合有機驗證基準並經第三方驗證機構驗證合格。

ET快訊
騎UBike賞雪「拖鞋哥」身分曝！　從台大尬上陽明山
烏魚子放冰箱5年「黑到發綠」竟是極品　真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

產銷履歷、有機農產品標章分不清！一張圖讓你秒懂又安心吃

學測英文考前看這些！補教師提5大重點：新冠肺炎、萊豬多注意

騎UBike賞雪「拖鞋哥」身分曝　期末考壓力大！從台大尬上陽明山

讓客戶收到我們滿滿的祝福　東森購物客服之星陳怡如

合歡山即時影像驚見「超音波」　網友湧一片祝福：恭喜當爸

中華郵政第1季發行郵票計畫出爐　「3款新郵票品」值得收！

極凍寒流「全台冰箱內」　海上雲街再現！下次降雪時間曝光

40歲禿頭男竟劈5女！正宮公開驚奇性能力：絕對不射　嬌羞誇3點

真理大學校長深夜回應「82歲國寶館長非教職員」　封館換鎖原因曝

富王鴨肉「神隱7日」今出面道歉　毛齊老闆起底！友人曝：絕對誠意

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

直擊！熊貓外送員冒雪騎上陽明山二子坪　兩腳踩地緩緩嚕過濕滑雪地

江蕙錄製語音相挺許富凱，預告2月會現身小巨蛋

台中五寶爸二度放鳥新老闆！　至今未去上班…LINE對話曝光

2000公尺「太平山莊」21:00降雪 白茫茫一片！民眾追雪成功超興奮

宜蘭思源啞口下雪了！深夜白點狂降　追雪民眾嗨翻「現在還在下」

產銷履歷、有機農產品標章分不清！一張圖讓你秒懂又安心吃

學測英文考前看這些！補教師提5大重點：新冠肺炎、萊豬多注意

騎UBike賞雪「拖鞋哥」身分曝　期末考壓力大！從台大尬上陽明山

讓客戶收到我們滿滿的祝福　東森購物客服之星陳怡如

合歡山即時影像驚見「超音波」　網友湧一片祝福：恭喜當爸

中華郵政第1季發行郵票計畫出爐　「3款新郵票品」值得收！

極凍寒流「全台冰箱內」　海上雲街再現！下次降雪時間曝光

40歲禿頭男竟劈5女！正宮公開驚奇性能力：絕對不射　嬌羞誇3點

真理大學校長深夜回應「82歲國寶館長非教職員」　封館換鎖原因曝

富王鴨肉「神隱7日」今出面道歉　毛齊老闆起底！友人曝：絕對誠意

日本新增確診7883例78死雙創新高！關西3府縣擬跟進緊急事態

陳庭妮、大霈穿LV老花短裙曬美腿　曝「寒流耍辣」秘訣：腳底塞暖暖包

快訊／低溫強襲！雲林斗六1男疑猝死　明顯死亡已來不及送醫

揭秘「阿里山第三觀景台」！搭百年森鐵穿梭雲霧之間

VICTON許燦《蒙面歌王》騙倒評審！當眾「解皮帶熱舞」意外發生

PGO全新綠牌電動機車下週亮相！少了三角錐車頭更有「二輪味」

感冒別吃5類食物！醫叮嚀「惡化病情」濃痰咳不出：牛奶也不行

產銷履歷、有機農產品標章分不清！一張圖讓你秒懂又安心吃

學測英文考前看這些！補教師提5大重點：新冠肺炎、萊豬多注意

冷死人！不堪寒夜8°C↓急凍　60歲男暴斃板橋體育館男廁內

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

生活熱門新聞

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

40歲軟飯男竟劈腿5女！正宮公開他驚人性能力

全台寒流至少43人猝死　16歲少年離世

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

富王鴨肉今10點出面道歉！王老闆身份被起底

運動服正妹捷運跪求乾爹！身份曝光了

反串富王粉專玩出火　店家不排除提告

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

寒流才剛開始！氣象局：再凍5天

阿公怕孫女冷到！急幫請假罵「怎麼當媽」

合歡山即時影像驚見「超音波」　網友一片祝福

更多熱門

相關新聞

一張圖秒懂畜禽肉品常見標章有哪些

一張圖秒懂畜禽肉品常見標章有哪些

農委會推出「台灣豬標章」，不過，部分地方政府也有，加上衛福部的「標示」，造成各種樣式的台灣豬貼紙滿街都有，甚至日前更傳出連蝦皮都有在賣，讓不少民眾質疑，這些號稱用台灣豬的店家真的可信？農委會強調，標示不實，是可處新台幣4萬元以上、400萬元以下罰鍰。另外，也要帶大家認識「畜禽肉品的常見標章」有哪些。

網售農委會台灣豬貼紙　闆娘：不知標章被註冊

網售農委會台灣豬貼紙　闆娘：不知標章被註冊

台豬標章網賣80元　朱立倫：中央部會別再搞政治

台豬標章網賣80元　朱立倫：中央部會別再搞政治

蝦皮下架「台灣豬證明標章」　民進黨：店家任意張貼恐觸法

蝦皮下架「台灣豬證明標章」　民進黨：店家任意張貼恐觸法

傳畜產會執行長被閃調　陳吉仲被問不甩媒體

傳畜產會執行長被閃調　陳吉仲被問不甩媒體

關鍵字：

台灣豬標章禽肉品標章農產品標章產銷履歷有機農產品台灣米CAS優良農產品

讀者迴響

熱門新聞

追劇到一半…人妻驚覺「他打呼聲消失」狂搖叫不醒　送醫哭了

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

阿信唱一半「IG直播突打開」　女友視角被網友看光

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

快訊／倫敦進入「重大事故狀態」！

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

快訊／全台急凍！彰化1男猝死

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

明明帶貓出門變羊駝　網：怎有脖

4男全是菲空姐閨蜜　出遊照曝

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

首創台灣直播平台　黃立成裸退驚人價碼爽入袋

40歲軟飯男竟劈腿5女！正宮公開他驚人性能力

更多

最夯影音

更多
施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了
采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面