滿街都是台灣豬貼紙！一張圖秒懂畜禽肉品常見標章有哪些

▲左為衛福部統一印製；右為須向農委會申請才能獲得的台灣豬認證標章。（圖／經濟部官網、農委會翻攝）



記者許展溢／台北報導

農委會推出「台灣豬標章」，不過，部分地方政府也有，加上衛福部的「標示」，造成各種樣式的台灣豬貼紙滿街都有，甚至日前更傳出連蝦皮都有在賣，讓不少民眾質疑，這些號稱用台灣豬的店家真的可信？農委會強調，標示不實，是可處新台幣4萬元以上、400萬元以下罰鍰。另外，也要帶大家認識「畜禽肉品的常見標章」有哪些。

每次到超市買菜，一定會看到包裝上貼了一堆標章，有標章認證似乎就安心不少，但真的都了解這些標章背後的涵義？其中，畜禽肉品上頭的常見標章包括以下：

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▲▼產銷履歷農產品標章（上）、CAS優良農產品標章（下）。（圖／翻攝農委會臉書）



「產銷履歷農產品標章」

產銷履歷是自願性農產品驗證制度，通過驗證的產品才可宣稱「產銷履歷」並使用產銷履歷標章，看到農產品標示產銷履歷農產品標章，代表該項產品符合安全永續、資訊公開、可追溯及第三方驗證之核心精神。

「CAS優良農產品標章」

透過訂定驗證基準管理生產的原料、製程及成品的衛生安全和品質。嚴格檢驗，每月在CAS協會網站公布查驗結果，消費者可安心選購。

▲▼屠宰衛生檢查合格標誌丙式（上）、國產生鮮豬肉追溯標示（下）。（圖／翻攝農委會臉書）



「屠宰衛生檢查合格標誌（丙式）」如果禽肉產品外包裝貼有防此標誌，代表是經過政府派駐屠宰場的屠宰衛生檢查人員檢查合格的，掃描上面的QR-Code就可得知屠宰日期與來源屠宰場等資訊，消費者可安心選購。

「國產生鮮豬肉追溯標示」在傳統市場豬肉攤購買豬肉時，看到此標示牌，掃描上方QR-Code後，輸入牌上的8個號碼，就搜尋到國產豬的產地，消費者可買得安心、吃的放心。

另外，為讓國人清楚知道所有餐飲業者是用國產豬，農委會推出的「台灣豬標章」是要經過中央畜產會審核，相較衛福部的「標示」，簡單來說，業者不一定要跟農委會申請，只要自行下載列印並貼上即可，不用申請。

▲想要拿到農委會的「台灣豬標章」需要申請 。（圖／記者崔至雲攝）



因此不少人質疑，這樣完全沒統一性，業者何必花時間申請，只要隨便一張紙貼上就好。農委會主委陳吉仲對此表示，只要看到圓形的貼紙就是國產豬，三角形就是進口豬，並說其餘業者配合衛福部銷售部分，是可以整個清楚標示，所有豬肉跟豬肉加工製品業者，和餐飲業者「都能自行選擇各式各樣方式標示」。

農委會強調，1月起取得中央畜產會核發台灣豬證明標章的相關業者，依據「台灣豬證明標章使用管理作業規範」規定，販售之豬肉、豬直接可食用部位及其加工製品的主原料均須全數來自國內飼養豬隻，農委會已要求中央畜產會強化現場訪查，並請業者確實落實，倘發現業者使用進口豬肉，即取消其使用台灣豬證明標章資格收回該標章，並就標示不實情況，移請衛生福利部依據食品安全衛生管理法查處，違者可處新台幣4萬元以上、400萬元以下罰鍰。