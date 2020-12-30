蝦皮下架「台灣豬證明標章」　民進黨：店家任意張貼恐觸法

▲ 「台灣豬標章」 。（資料照／記者崔至雲攝）

記者蕭羽耘／台北報導

知名電商販賣農委會推出，需申請核發的「台灣豬證明標章」，賣家現恐有違法疑慮，而中央畜產會也已報案。對此，民進黨30日提醒，販賣豬肉品的第一線的店家，不要購買來路不明的台灣豬標章自行張貼，恐會觸法。

台灣豬標章之亂風波延燒，知名電商「蝦皮」除販賣衛福部的台灣豬貼紙外，現在連中央畜產會有防偽設計的「台灣豬證明標章」也有人販賣。

中央畜產會29日已報案舉發，平台也已下架「台灣豬證明標章」產品，將持續追蹤標章在市面流通情況。

對此，民進黨30日在臉書提醒，農委會「台灣豬證明標章」已由中央畜產會登記、擁有商標權，也向 經濟部智慧財產局 申請註冊商標。若未經同意擅自使用、變更、轉讓、印製，甚至販售「台灣豬證明標章」，畜產會將依法追究民事、刑事責任。呼籲第一線的辛苦店家，不要購買來路不明的台灣豬標章自行張貼，可能會觸法喔。

至於衛福部所推出「台灣豬貼紙」也在蝦皮上販售，價格低於100元內，且早已售出3700多張，民眾恐不小心買到含萊劑的肉品。蝦皮購物30日回應，蝦皮購物謹遵政府規範，任何違法商品皆會予主動下架，以保障消費者權益，目前平台方面的處理是，農委會貼紙主動下架，但台灣豬貼紙符合政府規範，無違法不會強硬下架。