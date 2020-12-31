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網售農委會「台灣豬」貼紙被抓包　闆娘喊冤「不知標章被註冊」

▲▼農委會舉報有民眾私印台灣豬標章貼紙販售，警方逮1女到案說明。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲農委會舉報有民眾私印台灣豬標章貼紙販售，警方逮1女到案說明。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

中正二分局接獲農委會舉報，有商家在網路商城販售「農委會」的台灣豬標章貼紙，隨即向警方報案，警方循線通知涉嫌販賣的女子到案，女子供稱，誤以為農委會的台灣豬標章，與衛福部的台灣豬標章一樣可以下載翻印，發現違法後已經下架停售。

警方調查，35歲的葉姓女子，在購物商城販售農委會的台灣豬標章，遭農委會人員發現後向轄區中正二分局舉辦，警方循線追查，並在30日通知涉嫌販售標章的葉女到案說明，訊後依違反商標法送辦。

▲▼農委會舉報有民眾私印台灣豬標章貼紙販售，警方逮1女到案說明。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方強調農委會印製的台灣豬標章，是有向經濟部申請註冊商標，呼籲民眾勿隨意翻印。（圖／記者邱中岳翻攝）

從事喜帖、名片印製的葉姓女子向警方供稱，因為不知道農委會的台灣豬標章有註冊商標，以為與衛生福利部的台灣豬標章一樣可以自行下載翻印，所以才會下載翻印。

警方也告誡葉女，農委會的台灣豬標章，已向經濟部智慧財產局註冊商標，但衛福部的並沒有申請，所以農委會的台灣豬標章是不可以私自翻印販售，葉女獲悉後也緊急下架商品停售。

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