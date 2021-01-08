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新冠強闖國會！美議員參加「聯席會議」後確診　其餘議員挫勒等

▲▼美國眾議員拉特納（Jake LaTurner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國眾議員拉特納最近確診為無症狀新冠感染病患。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

約翰霍普金斯大學統計數據顯示，美國的單日新冠死亡人數在7日破了4000大關，來到了4051人。更讓人驚訝的是，美國眾議員拉特納在參加了國會認證2020美選結果的聯席會議後，竟在推特上自曝，自己剛拿到了新冠檢測報告，確認是無症狀的病毒感染者，讓人擔憂他將引發新一波疫情蔓延。

據CNN報導，拉特納（Jake LaTurner）在6日曾前往國會山莊，並對拜登的選舉異議投下贊成票。當時，現場還有約400名眾議員一同參與了投票。數小時後，拉特納在推特發文指出，他收到了自己最新的新冠肺炎檢測報告，結果為陽性，並且經醫生確定為無症狀確診者。

儘管拉特納在推文中表示，他在未來的一段時間內，將會聽從美國疾病管制與預防中心（CDC）的建議，不再前往眾議院參與投票，但人們仍擔心，他之前曾出現在眾院，恐怕將為現場的幾位議員帶來感染風險，進而引發新一波的疫情蔓延。

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