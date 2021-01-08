台商嫌檢疫所像監獄　指揮中心曝「最大優點」：不像五星飯店但安全

▲台灣集中檢疫所被說像監獄。（圖／翻攝《台商太太新天地》微信公眾號）

記者洪巧藍／台北報導

春節返國潮加上加強版居家檢疫將上路，防疫旅館供不應求，指揮中心釋出集中檢疫所供民眾申請。有台商網路社團批評檢疫所像是監獄，引發討論。指揮中心發言人莊人祥今（8）日坦言，集中檢疫所不可能像五星級飯店，但一定會確保防疫安全，且有醫護人員常駐。

國內於15日要強化入境旅客檢疫，除須依原規定檢附登機前3日內檢驗報告外，亦須提供檢疫居所證明，且以集中檢疫或防疫旅宿為原則，若選擇居家檢疫者，則須1人1戶且經切結。接著又是農曆春節，面對一波返國潮，防疫旅館搶手部份縣市早已額滿。指揮中心除協調增加檢疫旅館，也盤點集中檢疫所房間供海外國人使用，8日晚間開放1,500至2,000間給予登記申請。

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▲▼台灣集中檢疫所引起討論。（圖／翻攝《台商太太新天地》微信公眾號）

有台商社團PO出台灣集中檢疫所照片引發討論，有人認為像監獄、軍營，批評環境不佳。莊人祥回應，檢疫所部份是使用以前各部會平常住宿的場所，所提供房間有些較好，但也有些陽春，「得承認不可能好到像五星級飯店」，但一定會確保每個人住進去安全。

莊人祥說明，如果在旅館或者家裡檢疫，一旦出現症狀，必須外出就醫採檢，集中檢疫所則有醫護人員進駐，採檢也是在檢疫所內進行，人員會盡力照顧所有住到檢疫所的人，就算少部分房間設置很陽春，但一定會讓大家都保暖。

▲▼台灣集中檢疫所被說像監獄。（圖／翻攝《台商太太新天地》微信公眾號）



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