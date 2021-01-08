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中共迎建黨100週年　學者：或推動預防式社會維穩

▲▼ 武漢肺炎／湖北封城。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情初期，武漢實封城，實施強力管理措施。（圖／路透）

記者陳政錄／台北報導

2020年大陸黨政、經濟、社會局勢驟變，淡江大學陸研所助理教授曾偉峯7日分析，原外界一般預期，新冠疫情可能造成中共更多動盪，結果反而讓其社會控制能力增強，面對2021年迎來「建黨一百周年」，中共或將推動預防式社會維穩，達成內部的壓抑型穩定。

政大東亞所、中共研究雜誌8日舉辦「2020年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」，政大東亞所所長王信賢在開幕式上坦言，2020年全球面臨百年一遇變局，包括疫情、美中競爭，和「不受制度拘束的領導人出現」造成的影響，除了川普，「當然也包括習近平。」

▲▼政大東亞所、中共研究雜誌1月8日舉辦「2020年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」。（圖／記者陳政錄攝）

▲政大東亞所、中共研究雜誌1月8日舉辦「2020年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」。（圖／記者陳政錄攝）

曾偉峯指出，相比2018、2019年如退役軍人維權、P2P暴雷、香港反送中抗爭，2020年雖初期受新冠疫情影響，但也讓中共動員基層、建立防控機制、蒐集社會資訊等行為得以合理化和合法化，一方面相較於歐美國家更好的控制疫情，一面強化對內部社會的控制，造成後續如長江水患、糧食欠收等天災，都沒有造成大規模社會騷亂。

在此之下，曾偉峯認為，2020年對大陸來說，反而成為證明自身制度，足以帶領「國家走向崛起」，甚至能在2021慶祝建黨100周年的重要一年，雖香港抗爭漸歇但問題難解，社會不滿累積，但其社會控制能力因疫情強化後，對領導「利大於弊」，將有助於在2021年推動預防式社會維穩，達成壓抑型穩定。

▲▼中國大陸遼寧省瀋陽市新冠肺炎檢測。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情期間，大陸高度動員解放軍等各領域資源投入，並多次大規模核酸檢測、設立健康碼制度。（圖／路透社）

台師大公民教育與活動學系教授黃信豪指出，在疫情、美中衝突兩大因素下，2020年中共黨政呈現向內緊縮、對內鞏固的發展情勢，包括從「六穩」到「六保」、強化習核心權威等，預計二十大之前，內部鞏固仍是中共第一要務，為總書記習近平第三任期鋪路。他說，中共的政治問題，不會發生在當前，而是會出現在習近平屆時如何走下權力舞台。

經濟層面，政大東亞所助理教授呂冠頤點出，除了從「六穩」到「六保」，中共2020年還提出創新自主促新成長，邁向「六新」，應對十四五規畫提出的雙循環戰略。

但她提到，大陸去年在疫情下推動經濟復甦，可能是唯一正成長的大型經濟體，其中仍有很多成長來自債務上升、擴大投資，譬如2020年地方債比重較去年成長28%，來到警戒線，未來財政政策如何一方面防範槓桿風險，一方面挹注創新戰略型產業，避免流於低效的政治選擇，將是值得關注的課題。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

▼左起政大東亞所助理教授呂冠頤、政大國關中心研究員陳德昇、政大東亞所所長王信賢、政大國關中心主任寇健文、台師大公民教育與活動學系教授黃信豪、淡大陸研所教授曾偉峯。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼政大東亞所、中共研究雜誌1月8日舉辦「2020年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」。（圖／記者陳政錄攝）

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