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集中檢疫所今晚8點開放訂房！「5大Q＆A」一次看懂

▲▼台人在旺角連鎖飯店遭怪人拿刀狂砍房門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲集中檢疫所於今天晚上8點開放訂房。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

文／中央社

因應春節返鄉人潮，疫情指揮中心將釋出1500至2000間集中檢疫所供返台民眾使用，何時開放訂房、一家人能否同住、三餐如何料理等，指揮中心今天公布問答集一次解答。

中央流行疫情指揮中心今天表示，目前全台有35處集中檢疫所，分布於北、中、南等三區，包括各類公務人員訓練中心、軍營、停招的學校宿舍、旅館等等，今天晚間8時起將開放訂房，每人每日新台幣2000元整，12歲以下幼童與父或母同住一室者，不另外收費。

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指揮中心表示，集中檢疫所今天晚間8時開放訂房，民眾可至「入境檢疫系統」網頁（https://hdhq.mohw.gov.tw）預約，預約者須於航班預計抵台48小時前至入境檢疫系統預約、繳費，以取得預約訂房識別碼。外界有疑問，能否選擇特定集中檢疫所或自費升級設備較佳的地、三餐怎麼辦，以及一家人或帶寵物一同回台可否同住。

▲▼華航英國班機返台 114名旅客分批搭乘防疫巴士前往檢疫所。（圖／記者李毓康攝）

▲檢疫所地點將由指揮中心分派，民眾無法自行選擇。（示意圖／記者李毓康攝）

指揮中心指出，檢疫所地點由指揮中心分派，房內都有網路、電視等相關設備，住檢疫所者可使用自己的手機電話與外界聯繫，集中檢疫場所會提供三餐，餐飲於固定時間送到檢疫房間外，再由檢疫者自行取用至自己的檢疫房間內用餐。

不過，民眾無法選定地區或檢疫所，檢疫房間以1人1室為原則，如有須有人陪伴或照顧者，例如嬰幼兒、老年人者，照顧者至多1人，非1人1室者於檢疫房間內應確實佩戴口罩，也不可帶寵物入住。

至於集中檢疫期間，是否可申請外出奔喪或探視。指揮中心表示，居家隔離、檢疫者若因親屬身故或重病等社會緊急需求，須申請外出奔喪或探視，無症狀者可自隔離、檢疫第1天起向地方衛生單位提出申請。付款問題方面，是否可開立發票、分期付款，以及預定完成後可否退訂。

指揮中心指出，若以線上系統訂房及刷卡無法開立發票或收據，相關收費證明以信用卡公司提供的刷卡消費明細為證明，但無法分期付款。此外，經刷卡付費完成後，如無法入住不予退費，若因不可抗力因素無法入住，請檢具相關證明向衛生福利部提出書面申請，經審核通過後始予以退還檢疫費用，因刷卡產生的手續費用，由檢疫者自行負擔。

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