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5月大女嬰飆重11Kg！肥成「米其林寶寶」　竟是黑心「嬰兒霜」惹禍

▲女嬰使用「嬰兒霜」後竟出現全身腫脹的現象。（圖／翻攝自微博／老爸評測-魏老爸）

▲大陸一名大女嬰，僅5個月體重已經飆升到11公斤。（圖／翻攝自微博／老爸評測-魏老爸）

實習記者高琳景／綜合報導

大陸一名年僅5個月的女嬰，體重竟飆升到11公斤，活像是「米其林寶寶」，除了臉部腫脹、四隻全是肥肉外，額頭還長出又黑又濃的汗毛，並有發育遲緩的情況，嚇得爸媽趕緊帶她去檢查，但結果卻顯示一切正常，後來改到另一間醫院檢查才發現，竟是一款「嬰兒霜」惹的禍。

大陸產品評測部落客「魏老爸」昨日在微博發文揭露此事，引發網友們對於「米其林寶寶」擔憂。該名女嬰的父母親在接受魏老爸訪談時表示，女嬰每個月大概長胖1.5公斤，而且額頭會長又黑又密的長毛，接著全身開始長出汗毛，原本以為孩子這樣是媽媽身體有問題，因此將母乳送去檢驗，但結果卻顯示正常，於是醫生建議「減少餵奶量、節食減肥」。

▲▼女嬰使用「嬰兒霜」後竟出現全身腫脹的現象。（圖／翻攝自微博／老爸評測-魏老爸）

▲女嬰體重不斷飆升又全身長毛。（圖／翻攝自微博／老爸評測-魏老爸）

但在1個月後情況變得更加嚴重，女嬰不僅出現發育遲緩不會翻身，臉摸上去和石頭一樣硬得戳不動，母親形容「就像塊大石頭一樣戳都戳不動那種」。於是他們前往第二間醫院檢查，護士見到女嬰後直接問到「你們有沒有給寶寶塗什麼？」因為這間醫院已經出現過４個相同症狀的寶寶了。女嬰母親表示，他們唯一給小孩塗的是一款「益芙靈多效特護抑菌」嬰兒霜。

▲女嬰使用「嬰兒霜」後竟出現全身腫脹的現象。（圖／翻攝自微博／老爸評測-魏老爸）

▲家長述說女嬰的情況。（圖／翻攝自微博／老爸評測-魏老爸）

對此醫生表示，這款嬰兒霜可能會造成性早熟，因為體內激素難以排出，生理期可能在小學2年級就來，臉上的毛甚至要好幾年才能退掉，加上女嬰過胖、脖子太短，呼吸系統沒發育完全，隨時都有可能因吸不到氣而死亡。

魏老爸也將該產品送去檢驗，發現裡面竟含有30mg/kg的激素，這樣的嬰兒霜若長期使用，可能會讓幾個月大的寶寶骨質疏鬆、腎結石和停止發育等。目前相關產品已已被下架收回，業者也被要求停產、接受調查當中。

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▲該款嬰兒霜。（圖／翻攝自微博／老爸評測-魏老爸）

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