快訊／台中1月大女嬰「趴睡」猝死　19歲母廚房忙40分鐘回來崩潰

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中東區驚傳女嬰猝死事件，一名19歲簡姓女子3日下午報案，表示1個多月大的女兒在房內睡覺時突然沒有呼吸心跳，因此嚇得撥打119求救。對此，警方認為嬰兒還不會翻身，詳細案情還有待釐清。

簡女表示，女兒本來側躺在房內睡覺，她去廚房忙了40分鐘回來，發現女兒變成趴睡，懷疑口鼻被悶住導致無法呼吸，因此沒有呼吸心跳，嚇得立刻撥打119求助，但送醫仍宣告不治。

警方表示，一個月大的嬰兒應該還不會自己翻身，懷疑嬰兒床太過擁擠導致窒息，目前仍在釐清案情當中。