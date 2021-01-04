1歲女童「胃破骨折」慘死！總統文在寅發聲...議員籲修《鄭仁法》

▲領養鄭仁的張姓夫妻曾一起上過電視，當時就有觀眾發現女嬰額頭上的傷痕。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名出生僅16個月大的女嬰鄭仁（정인，音譯）被首爾一對夫婦領養，原期待能在幸福美滿家庭成長，最後卻傳出遭養父母凌虐致死，腹部遭重擊導致腸胃破裂，頭蓋骨、肋骨、鎖骨、腿骨發生骨折，該起案件2日被電視台SBS時事節目「我想知道真相」（그것이알고싶다）揭發，終獲大批網友關注，藝人響應線上追悼活動，政壇大老也紛紛追隨潮流。

根據韓媒《中央日報》，共同民主黨最高委員盧雄來（노웅래）今（4）日在混議上表示，將推動修訂「鄭仁法」，虐待兒童刑罰提高2倍，並向大眾公開加害者的姓名、長相等個人情資。國民力量最高委員朴聖敏（박성민）也表示，將督促積極管理虐童高風險家庭，一旦報案處理，將採積極行動將被害兒童與家庭分離。

▲鄭仁原本活潑可愛，但被收養後，身上經常出現淤青和骨折。（圖／翻攝自韓網）

國民力量非常對策委員長金鍾仁（김종인）拿出一張寫上「鄭仁啊，對不起」的白紙，並在會議上呼籲政壇付諸行動改善法律制度，「透過釐清事發真相，嚴懲相關人員。」

有意參選首爾市長的「國民的黨」黨魁安哲秀（안철수）則痛批首爾市府行政程序百般疏漏，才會讓這起虐童案坐大。

根據韓媒《News1》報導，總統文在寅也透過青瓦台發言人康珉碩（강민석）表示「相當遺憾」，認為該起虐童案為不可饒恕的犯罪事件，叮囑保健福祉部等相關政府部門應遵照《領養特別條例法》第4條，視兒童利益為最優先。

▲33歲的張婦心狠手辣。



據悉，33歲的張婦早有親生女兒，去年2月為給女兒增添玩伴，才決定領養受害女嬰，還曾登上教育電視台EBS以領養家庭為主要內容的紀錄片「某個平凡的家庭」（어느 평범한 가족，暫譯），在當中曾抱著該女嬰，替其吹熄生日蛋糕臘燭，還喊「生日快樂」，不過當時已有眼尖的觀眾發現女嬰額頭上疑似出現詭異的傷痕。

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