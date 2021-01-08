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違建幼兒園5倍超收　6年300萬罰不怕…竹縣府震怒勒令停辦

▲竹縣私立幼兒園違建、5倍超收　300萬罰沒在怕…遭勒令停辦。（圖／竹縣府提供）
▲新竹縣私立英格蘭幼兒園多次違規遭縣府勒令停辦。（圖／新竹縣府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣私立英格蘭幼兒園日前因嚴重超收幼兒等違法，遭到縣府罰緩並勒令停辦一年，消息一出，引起家長們跳腳，讓原本托育難求的父母晴天霹靂。縣府7日晚間偕同湖口鄉公所舉辦家長說明會，同時公告湖口鄉、新豐鄉尚有缺額的公私立幼兒園名單，其中公幼可緊急安置44名五歲幼生，私幼尚有缺額共470名，縣府承諾，將全力協助幼生轉園就讀。

縣府表示，教育處自102年度至該園訪視迄今，該園實際招收幼生數125名至205名不等，超出原核定60名之數倍，同時使用未立案場域並違規搭建1至2樓建物，依照幼兒教育及照顧法等相關法規，自103年起多次裁處罰鍰累積300萬元以上，並陸續裁處該園於105-107年度減招至54人、108年度減招至48人、109年度減招至46人、並處110年至111年停招、112年停辦。

▲竹縣私立幼兒園違建、5倍超收　300萬罰沒在怕…遭勒令停辦。（圖／竹縣府提供）

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▲英格蘭幼兒園消極不作為，令縣府大為震怒，於109年11月10日處英格蘭幼兒園罰鍰127萬並於110年2月1日起停辦一年。

縣府的歷次處分中也要求該園應安置超收幼生並改善其未立案範圍，然而英格蘭幼兒園歷年實際招收人數仍有增無減，縣府再於109年7月前往訪視，發現園中雖被限制只能招收46名幼生，現場卻有205名幼生，超收近5倍，且103年度迄今都未收到該園有關任何改善未立案範圍之申請，顯見英格蘭幼兒園並未積極改善，為維護幼生權益，縣府於109年11月10日處英格蘭幼兒園罰鍰127萬並於110年2月1日起停辦一年。

縣府裁定確認後，也於11月11日將處份送達，同時要求園所務必召開家長說明會、協助幼生轉園及教職員工安置並於109年11月17日提供該園附近幼兒園缺額名單及告知可協助安置之園所，且11月19日及12月28日二度函文通知，要求儘速進行安置規劃並應將相關資料送達縣府，只是縣府卻在110年1月4日才收到回函，僅見公告通知單，未見幼生安置清冊及教職員工安置計畫。

面對園方一系列不做為，縣府非常不以為然，目前尚有166名幼兒不知何去何從，縣府於7日晚間偕同湖口鄉公所舉辦家長說明會，並公告湖口鄉、新豐鄉尚有缺額的公私立幼兒園名單，其中公幼可緊急安置44名五歲幼生，私幼尚有缺額共470名，希望能盡力協助學童順利就讀。
有關本縣幼兒園資訊亦可至教育部全國教保資訊網查詢。 (網址:https://www.ece.moe.edu.tw/)。

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