幼兒園違規多！教育部修法重罰　超收罰30萬、虐待罰60萬元

▲教育部推動「幼兒教育及照顧法」、「教保服務人員條例」修正草案。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者崔至雲／台北報導

幼兒園違規事件頻繁，教育部近期推動「幼兒教育及照顧法」、「教保服務人員條例」修正草案，明定教保服務機構人員禁止任職的條件；教保服務機構人員不得對幼兒所做的行為，並提高其罰鍰額度。其中超收幼兒罰鍰額度將調整為最低6萬元至最高30萬元，並得依行政罰法再予加重處罰。

教育部說明，針對教保服務機構各類人員的消極資格，訂定相關規範及處理機制，參酌108年6月5日修正公布的「教師法」，明定不得於教保機構任職的條件規定，包括視情節輕重分別有終身、1年至4年不得進用等規範，由認定委員會查證及認定管制期限等處理機制，以及通報、資訊蒐集、查詢、停職等具體規定，提供教保服務機構及各直轄市、縣(市)政府依循。

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▲草案明定，超收幼兒罰鍰額度將調整為最低6萬元至最高30萬元。（圖／記者陳豐德翻攝）

草案也明定教保服務機構相關人員不得對幼兒有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教或其他不正當行為，罰鍰額度最高可處行為人60萬元。此外，由於現行教保服務機構若發生兒虐事件，社政與教育主管機關調查認定權責並不一致，考量「幼兒教育及照顧法」與「教保服務人員條例」是規範教保服務機構的特別法，因此統一由教育主管機關依法查處。

至於其他損害幼兒及家長權益情節重大的違規行為，外界曾反應現行罰鍰額度太低，教育部對此也整體檢視並修正罰鍰額度，涉及重大者再予提高，包含，超收幼兒情節重大、生師比例不符規定、知悉有不適任人員卻未依規處理、未辦理幼兒團體保險、未依規定收費與退費、規避檢查、進用未具資格的教保服務人員、借用教保資格證書等，罰鍰額度提高至最高30萬元，並得依行政罰法再予加重處罰。此外，也將現行「先限期改善，再處罰鍰」的規定，修正為「罰鍰並命限期改善」。

教育部表示，本次「幼兒教育及照顧法」與「教保服務人員條例」修正草案，針對實務上可能遭遇的問題予以盤點，據以修正相關規定，有助於建構更優質且安全的學前教育環境，讓幼兒快樂學習與成長。草案預定11月底提報行政院審議程序，後續將積極爭取立法院朝野各黨團支持，以早日完成修法程序。

