電費爆增5千元！抄錶員搞烏龍多收1千度　台電道歉給優惠

▲超前部署收費，給多收了1000度未來電費單，台電道歉了。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

防疫要超前部署，台電跟進也超前部署收費。宜蘭一台電用戶收到電費單嚇了一跳，電費多了約5000元，再查電錶才知台電開出「未來電費單」。台電宜蘭營運處表示，因電錶有正向、反向計數，是電錶抄收員看錯了，記錯的多收了1000度電費單，27日上午已緊急跟尚未繳費的用戶道歉，同時也將再複查用戶實際用電數，並以最低費的每度1.63元來向用戶表逹最高歉意。

宜蘭冬山鄉邱姓民眾，收到6、7月的電費單時，一看是嚇一跳，電費比往常是多了約5000千元，發覺不對，再查看電錶的數字，才知收到「未來電費單」，而且打電話向台電宜蘭營運處詢問，服務人員竟說若要複查鑑定電錶，要繳1800元費用，讓人是臉上三條槓！

台電宜蘭營運處副處長仇忠銘表示，因電錶有正向、反向計數，是委外電錶抄收員看錯了，記錯的多收了1000度電費單，27日上午已緊急跟尚未繳費的用戶道歉，同時請用戶不要繳費，也將再複查用戶實際用電數，並以最低計費的每度1.63元來向用戶表逹最高歉意。

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