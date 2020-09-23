幼兒園違規亂象　「超收、師生比不符合」佔比約三成七

▲根據全教總統計，違規最大宗為「超收、師生比不符合」，佔比約為37%。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部日前在全國教保資訊網上公告國內各個幼兒園所遭裁罰的紀錄，根據全教總統計，違規最大宗為「超收、師生比不符合」，佔比約為37%；另從裁罰案件比例來看，以新北市最多，佔全國約22％；單從私幼違規比例來看，則以嘉義縣最高，整體違規率達百分之43。

全國總裁罰件數約1,733件，其中公立幼兒園4件，非營利幼兒園5件，私立幼兒園1724件。

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針對超收為最大宗，全教總說明，足以反應兩種現象，超收獲利極多、行政裁罰過輕。因此部分私幼業者才敢一而再再而三的違反相關規定，但超收問題絕對是影響幼兒學習、安全與保險最嚴重的因素，更是造成老師過勞以及幼兒園體罰事件層出不窮的主要因素。

全教總認為，當前最常見的超收手法就是縮減各班人數以此來規避查核，如，核定30人，但實際收40人，卻拆成兩班各20人，讓家長無法察覺，政府應公告各園核定班級幼兒數量及配班師資全名讓家長知悉，讓資訊透明，才能有效檢核招收人數，杜絕超收。

全教總呼籲，少子化是國安問題，守護幼兒要靠全民一起，提醒民眾若掌握有確實超收的證據，可直接向相關單位檢舉，共同守護幼兒安全。

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