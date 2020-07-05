　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／罰不怕！北市私幼超收120人情節重大　教育局擬「勒令停招」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼華盛頓私幼爆超收120人 。（圖／游淑慧提供）

▲華盛頓私幼爆超收120人 。（圖／翻攝游淑慧臉書）

記者楊亞璇／台北報導

台北市內湖區華盛頓幼兒園6月初爆出超收64人被罰近19.2萬，教育局近日稽查發現超收人數翻倍，竟高達120人，再度開罰20.4萬。教育局主秘陳素慧5日受訪表示，因情節重大，教育局預計勒令停招，要求園方在期限內安置學生，若再不改善就勒令停辦。

一名家長6月初在臉書「靠北惡質幼兒園」爆料，孩子在幼兒園被同學戳破眼球受重傷，要做3周的治療，申請學生保險理賠，才發現學校根本沒投保。教育局5月25日接到民眾檢舉到校稽查，發現該校超收64名學生，開罰19萬2千元，並要求園方在6月22日前提出緊急事件處理機制SOP，包括小朋友受傷要叫救護車、通知哪個醫院或特定醫療診所等。

豈料，教育局6月24日再派員去現場稽查，現違規情況竟比第一次嚴重，幼兒園超收學生120人、超收率高達133%，且發現園方違規在3至5樓空間違法讓幼兒上課，再罰20萬4千元，而依照法令，若第四次違規，未限期改善可能會被勒令停招甚至停辦。

教育局主秘陳素慧5日受訪表示，教育局長曾燦金也相當生氣，因超收人數120人甚至大於核定人數的90人，竟還使用五樓民宅，連公安檢查都沒有檢查過，這是很嚴重的情節重大，不用到第四次，局裡已經在討論停招處分，最快週一、週二會走完程序後，勒令停招。

陳素慧解釋，違規三、四樓課照中心起碼有做過公安檢查，頂多是違規擴大使用，但當使用到五樓，連公安檢查都沒有，這麼高的樓層若發生公安意外，小朋友怎麼下來？教育局已經發文，要求幼兒園在7月10日之前，做好超收學生安置，說明要送到哪些新的幼兒園，另家長可以要求全額退費。

此外，北市議員游淑慧質疑，教育局稱北市年年稽查，但她發現明明上次稽查是106年。對此，陳素慧坦言，確實非年年稽查，由補習班、托兒所等機關要稽查，因此聯合稽查平均每三年輪完一次所有幼兒園。

除聯合稽查外，幼兒園其實也有訪視評鑑，但陳素慧認為，訪視因有提前通知，效果不如無預警稽查高，連提早告知訪視項目，都會有不合格，因此要真正做到不定時稽查，目前只有透過民眾檢舉，教育局就會馬上去臨時稽查。至於稽查間隔否太久？是否調整？陳表示，不確定有沒有能量再增加稽查，將再與相關局處研議。

另游淑慧爆料，原本預定要寄出第二次裁罰金額竟比第一次裁罰單更少，是她會勘後才將罰金增至20萬4千元，質疑教育局輕忽、未依法規監督。陳素慧澄清，教育局依法裁罰，不會因為議員去會勘就加重處罰，根據《幼兒教育及照顧法》規定，超收可處6千到3萬罰鍰，但實在太不痛不癢，因此北市一直都用行政罰去罰，以業者不當得利為由加重處罰。

陳素慧數度重申，「教育局對超收就是很嚴格，不容許超收」，因為真的很危險，再加上幼兒園6月22日期限內沒有送緊急事件處理機制，下週會勒令停招，並要求園方在期限內安置學生，若再不改善就勒令停辦。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／被控性侵衛生局女員工　物理治療機構執行長遭解職
長髮妹夜店狂喇6男！瘋傳「網紅大玩多人運動」超嗨：1個接1個
快訊／雨彈開轟！新北、桃園10縣市大雨特報
3警騎車等紅燈躲太陽…民眾怒檢舉　停陰影處下場慘了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

謝謝大家相陪淚送「阿母」　鄭文燦貼文：每一份關懷，都溫暖了我們的心情　

漢醫「去中化」　游錫堃建議：可改稱「台醫」、「台藥」

獨／罰不怕！北市私幼超收120人情節重大　教育局擬「勒令停招」

楊姓少校曾嘆敦睦艦隊染疫被放大檢視　轉發貼文曝軍人心聲「逼迫我們到死路」

海軍教準部證實：楊姓少校輕生　為漢光聯合登陸作戰訓練教官

美國軍機又出動　EP-3E、P-8A經巴士海峽進入中國南海

林昶佐驚喜開唱　裸上身炸出「冰塊盒腹肌」…網嗨翻：完美的選民服務

快訊／陸戰隊突擊艇翻覆1死2命危　承辦人楊姓少校辦公室輕生

評黃捷最近「低調、專心質詢市政」…罷捷發起人：是不是太晚了？

環狀線營運不如預期擬收回經營權　侯友宜：新北要有勇氣承擔

婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

伊能靜教唱…黃聖依「表情hen無奈」　下秒「對視隊友」笑出來惹ＸＤ

《創造營2020》總決賽「火羽」VOCAL超穩　陳卓璇高音、希林娜依·高飆RAP聽了超過癮

郵差北北失去毛孩走不出陰霾！　暖阿金天天守門討摸擁抱融化他

「奇蹟小榕樹」緊黏門縫求生...　車主幫開FB：長大車子就送它！

金旻奎《漫撕男女》油膩開撩金度延　她快被逼瘋…主動獻吻阻止他！

轎車路口等停紅燈被撞到路中央　再遭聯結車爆頭...他驚險逃死劫

謝謝大家相陪淚送「阿母」　鄭文燦貼文：每一份關懷，都溫暖了我們的心情　

漢醫「去中化」　游錫堃建議：可改稱「台醫」、「台藥」

獨／罰不怕！北市私幼超收120人情節重大　教育局擬「勒令停招」

楊姓少校曾嘆敦睦艦隊染疫被放大檢視　轉發貼文曝軍人心聲「逼迫我們到死路」

海軍教準部證實：楊姓少校輕生　為漢光聯合登陸作戰訓練教官

美國軍機又出動　EP-3E、P-8A經巴士海峽進入中國南海

林昶佐驚喜開唱　裸上身炸出「冰塊盒腹肌」…網嗨翻：完美的選民服務

快訊／陸戰隊突擊艇翻覆1死2命危　承辦人楊姓少校辦公室輕生

評黃捷最近「低調、專心質詢市政」…罷捷發起人：是不是太晚了？

環狀線營運不如預期擬收回經營權　侯友宜：新北要有勇氣承擔

新北某治療所執行長捲性侵「又被爆A員工加給」　衛生局回應

氣象局「火山警報燈號」年底上路　亮紅燈代表大屯火山瀕臨噴發

北投就有「綠色鐵馬廊道」！1Km途經綠波埤塘、紅果實如叮噹掛滿樹

高中師揭指考地理「26題答案怪怪的」　題幹遭疑無線索判斷不清楚

蘇黎世動物園老虎襲人！鱷魚去年「狠咬飼養員手臂」 　牠下場慘

被控性侵衛生局女員工...機構執行長遭解職！治療所再曝：沒有強暴，內容非事實

335萬限量100台！Aston Martin「渦輪增壓重機」AMB 001亮相

報案三聯單曝光！正宮嗆衛生局女員工：用意為何　痛心「那單純女孩去哪了」

蔡明亮散場遇見「大天使」　狠狠地把她擁抱：太榮幸了

騎車驚見「拖把看門」眼神超兇狠　網認出鴕鳥親戚：牠很派

南投浮屍送殯儀館「腳狂抖」！員工嚇瘋打119　高大成揭真相

政治熱門新聞

快訊／陸戰隊突擊艇翻覆1死2命危　承辦人楊姓少校輕生

陸戰隊員搶救！4幼子喚「爸爸抱抱」

「挺韓正妹」怒轟三倍券　網讚爆轉發力挺

挺韓臉書曝高雄「沒有韓國瑜」真相　楊明州怒了

海軍教準部證實：楊姓少校教官輕生

快訊／殉職蔡姓上兵遺體送殯儀館　另2士官葉克膜搶救中

數萬民眾　陪文燦市長淚送「阿母」

挺韓正妹反擊酸民　PO「惹火泳裝照」做自己

李眉蓁酸陳其邁裝年輕　蘇貞昌：有的年紀小卻迂腐還死抱共產黨

羅智強：哪個豬頭部長關閉駐關島辦事處？

中華村長同意採礦　村民257票罷免

新北衛生局女員工輕生疑遭性侵　侯友宜回應了！

「把台灣政府當塑膠？」　李永得批東南衛視2女記者

雙北捷運分家？柯文哲：建議是對的

更多熱門

相關新聞

高雄恐怖幼兒園虐打違法一籮筐　教育局通知停招

高雄恐怖幼兒園虐打違法一籮筐　教育局通知停招

高雄市大寮區某幼兒園爆出園長對多名孩童施暴，包括折手扭轉、棍棒打小孩等，造成其中一名5歲幼童右手骨折超過20度，還有多名孩童向家長反映有拒學恐懼，甚至到身心科就診。高雄市教育局接獲陳情介入處理後發現，該所幼兒園有未具教保資格者，加上師生比不符規定，依法進行裁罰。

高雄幼兒園長殘虐5歲童！雙手180度反拗再重摔害嚴重骨折

高雄幼兒園長殘虐5歲童！雙手180度反拗再重摔害嚴重骨折

又見虐童！民雄幼兒園老師拉扯女童頭髮

又見虐童！民雄幼兒園老師拉扯女童頭髮

女童午休上廁所…突遭老師扯頭髮攻擊

女童午休上廁所…突遭老師扯頭髮攻擊

教保員罰小班生「中午跑7圈操場」　教育局開罰了　

教保員罰小班生「中午跑7圈操場」　教育局開罰了　

關鍵字：

幼兒園私幼超收

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

實況主Reckful自殺身亡

快訊／陸戰隊上兵蔡博宇凌晨宣告不治

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

200萬車位月租才6000！網打槍：傻子才用租的

被智珉道歉文激怒！珉娥：叫我走正道，還帶男人回宿舍

75%人三倍券選紙本！網點4關鍵

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

阿嬤每天找鮮肉人夫到家裡「幫忙」…正宮察覺真相心碎

房思琪翻版　新北衛生局女員工墜亡

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

快訊／智珉退出AOA！活動無限期中斷

更多

最夯影音

更多
婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼
任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

伊能靜教唱…黃聖依「表情hen無奈」　下秒「對視隊友」笑出來惹ＸＤ

伊能靜教唱…黃聖依「表情hen無奈」　下秒「對視隊友」笑出來惹ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面