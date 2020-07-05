獨／罰不怕！北市私幼超收120人情節重大　教育局擬「勒令停招」

▲華盛頓私幼爆超收120人 。（圖／翻攝游淑慧臉書）

記者楊亞璇／台北報導

台北市內湖區華盛頓幼兒園6月初爆出超收64人被罰近19.2萬，教育局近日稽查發現超收人數翻倍，竟高達120人，再度開罰20.4萬。教育局主秘陳素慧5日受訪表示，因情節重大，教育局預計勒令停招，要求園方在期限內安置學生，若再不改善就勒令停辦。

一名家長6月初在臉書「靠北惡質幼兒園」爆料，孩子在幼兒園被同學戳破眼球受重傷，要做3周的治療，申請學生保險理賠，才發現學校根本沒投保。教育局5月25日接到民眾檢舉到校稽查，發現該校超收64名學生，開罰19萬2千元，並要求園方在6月22日前提出緊急事件處理機制SOP，包括小朋友受傷要叫救護車、通知哪個醫院或特定醫療診所等。

豈料，教育局6月24日再派員去現場稽查，現違規情況竟比第一次嚴重，幼兒園超收學生120人、超收率高達133%，且發現園方違規在3至5樓空間違法讓幼兒上課，再罰20萬4千元，而依照法令，若第四次違規，未限期改善可能會被勒令停招甚至停辦。

教育局主秘陳素慧5日受訪表示，教育局長曾燦金也相當生氣，因超收人數120人甚至大於核定人數的90人，竟還使用五樓民宅，連公安檢查都沒有檢查過，這是很嚴重的情節重大，不用到第四次，局裡已經在討論停招處分，最快週一、週二會走完程序後，勒令停招。

陳素慧解釋，違規三、四樓課照中心起碼有做過公安檢查，頂多是違規擴大使用，但當使用到五樓，連公安檢查都沒有，這麼高的樓層若發生公安意外，小朋友怎麼下來？教育局已經發文，要求幼兒園在7月10日之前，做好超收學生安置，說明要送到哪些新的幼兒園，另家長可以要求全額退費。

此外，北市議員游淑慧質疑，教育局稱北市年年稽查，但她發現明明上次稽查是106年。對此，陳素慧坦言，確實非年年稽查，由補習班、托兒所等機關要稽查，因此聯合稽查平均每三年輪完一次所有幼兒園。

除聯合稽查外，幼兒園其實也有訪視評鑑，但陳素慧認為，訪視因有提前通知，效果不如無預警稽查高，連提早告知訪視項目，都會有不合格，因此要真正做到不定時稽查，目前只有透過民眾檢舉，教育局就會馬上去臨時稽查。至於稽查間隔否太久？是否調整？陳表示，不確定有沒有能量再增加稽查，將再與相關局處研議。

另游淑慧爆料，原本預定要寄出第二次裁罰金額竟比第一次裁罰單更少，是她會勘後才將罰金增至20萬4千元，質疑教育局輕忽、未依法規監督。陳素慧澄清，教育局依法裁罰，不會因為議員去會勘就加重處罰，根據《幼兒教育及照顧法》規定，超收可處6千到3萬罰鍰，但實在太不痛不癢，因此北市一直都用行政罰去罰，以業者不當得利為由加重處罰。

陳素慧數度重申，「教育局對超收就是很嚴格，不容許超收」，因為真的很危險，再加上幼兒園6月22日期限內沒有送緊急事件處理機制，下週會勒令停招，並要求園方在期限內安置學生，若再不改善就勒令停辦。