徐榛蔚輔選「無黨籍」丈夫傅崐萁　國民黨最終裁定停權1年

▲花蓮縣長徐榛去年違紀為無黨籍夫婿傅崐萁輔選立法委員。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者徐政璿／台北報導

2020總統、立委選舉，花蓮縣長徐榛蔚為無黨籍的夫婿傅崐萁競選，國民黨在去年9月24日做出黨紀處分，決定給予停權1年6個月。不過，國民黨8日發出新聞稿表示，基於花蓮縣黨部來函指出，徐榛蔚於當選縣長後，從政表現優異，故依據黨紀處分規程第12條第3項之規定，將其原本停權1年6個月之處分，減輕為停權1年。

徐榛蔚違紀為無黨籍丈夫傅崐萁助選立法委員，國民黨考紀會當時經過長達半年的討論，直到去年9月24日才決議做出將徐榛蔚停權1年6個月之決議。

去年10月，徐榛蔚在黨務高層建議下向考紀會申請重新評估，黨務人士指出，有許多中常委、中央委員及黨代表都主張她對黨貢獻多，不應停權1年半，但仍有考紀委員認為，本屆選舉也為家人違紀助選處分停權1年半的其他案例，不宜有例外。

國民黨8日發出新聞稿表示，基於花蓮縣黨部來函指出，徐榛蔚於當選縣長後，從政表現優異，故依據黨紀處分規程第12條第3項之規定，將其原本停權1年6個月之處分，減輕為停權1年。

國民黨指出，經考紀會審視後確認，本黨黨紀處分規程第12條第3項規定：「黨員在停止黨權期間仍應履行黨員義務。黨員受停止黨權之處分，在執行期間表現良好者，得減輕其處分；再違反黨紀時，得加重其處分。」徐榛蔚當選花蓮縣長後，政績屢獲好評，故依據花蓮縣黨部之建議，將其停權1年6個月之處分減輕為停權1年。